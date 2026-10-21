Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra thực địa trường nội trú liên cấp tại tỉnh Quảng Trị

Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra thực địa công trình Trường nội trú Tiểu học và Trung học Đakrông tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Theo Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị, đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường nội trú Tiểu học và Trung học Đakrông phục vụ cho khoảng 601 học sinh tiểu học và 420 học sinh trung học cơ sở. Dự án gồm các hạng mục công trình: Nhà hành chính quản trị + hỗ trợ học tập + phụ trợ; nhà lớp học trung học cơ sở (cải tạo nhà 2 phòng học hiện trạng thành nhà sinh hoạt bán trú); nhà lớp học tiểu học; nhà nội trú học sinh trung học cơ sở; nhà nội trú học sinh tiểu học; nhà nội trú giáo viên; nhà bếp + ăn; nhà đa năng, sân thể dục thể thao và các hạng mục phụ trợ khác.

Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thị sát nhà ăn và kiểm tra bếp ăn của Trường nội trú Tiểu học và Trung học Đakrông tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Các hạng mục công trình được đầu tư xây dựng tại lô đất rộng 6,46 ha và được bố cục theo dạng trục trung tâm, chia thành các khu chức năng; bao gồm 14 khối nhà chức năng (13 khối xây mới, 1 khối cải tạo).

Phó Thủ tướng đề nghị nhà thầu báo cáo tiến độ và cam kết cụ thể - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra hạng mục phòng ngủ của Trường nội trú - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trò chuyện với các em học sinh đang ăn trưa tại Trường - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu hỏi thăm các em học sinh dân tộc nội trú về học tập, đời sống tại trường - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Về tiến độ thi công, hiện đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng nhà lớp học khối THCS, nhà hành chính quản trị + hỗ trợ học tập và phụ trợ; tổ chức nghiệm thu kỹ thuật nhà bếp và nhà ăn; cơ bản hoàn thành, đang triển khai lắp đặt thiết bị nhà học bộ môn trung học cơ sở, nhà học bộ môn tiểu học; đang tập trung thi công hoàn thiện 8 khối.

Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm và tặng quà các em học sinh - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Trực tiếp thị sát dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị cơ quan chức năng, nhà thầu báo cáo cụ thể, cam kết về tiến độ, chất lượng thi công và an toàn công trình. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý phải có phương án xử lý, phòng chống nguy cơ sạt lở.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thị sát công trình trường Chính trị Lê Duẩn thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Trước đó, cũng trong sáng 21/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác đã thị sát công trình trường Chính trị Lê Duẩn thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trường Chính trị Lê Duẩn thành lập theo Quyết định số 07-QĐ/TU, ngày 1/7/2025 của Tỉnh ủy Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập hai Trường: Trường Chính trị Quảng Bình (cũ) và Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị (cũ). Nhà trường hiện hoạt động tại 2 cơ sở (trụ sở chính tại phường Đồng Sơn và cơ sở 2 tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Phó Thủ tướng yêu cầu công tác triển khai, thi công phải tuyệt đối đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Từ 1/7/2025 đến nay, trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 49 lớp với 4.253 học viên: đào tạo trung cấp lý luận chính trị 47 lớp, 2.645 học viên.

Năm 2026, nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng là hơn 3.000 lượt học viên và nếu sắp xếp, chuyển giao nhiệm vụ bồi dưỡng về lý luận chính trị và cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của 17 trung tâm chính trị xã, phường về Trường Chính trị Lê Duẩn thì nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng là từ 12.000 đến 14.000 lượt học viên/ năm.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà các đơn vị đang thi công trên công trường dự án - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện chức năng, nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn với nhiều thành tích nổi bật và đã đạt Trường Chính trị chuẩn mức 1 vào tháng 12/2025.

Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu công tác triển khai, thi công phải tuyệt đối đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn./.