Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thị sát công trình cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai - cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy; lãnh đạo Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số cơ quan, sở, ban, ngành.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nghe báo cáo về tiến độ thi công công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Bộ Quốc phòng đang triển khai thi công xây dựng 6 công trình hạ tầng chiến lược: Dự án Tuyến cao tốc Cà Mau – Cái Nước, Cái Nước – Đất Mũi; Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai; Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai; Dự án Hạ tầng và Dự án Sân bay đảo Thổ Chu.

Sau khi khảo sát sơ bộ, nghe báo cáo của đại diện các binh đoàn thi công dự án cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng bày tỏ phấn khởi trước những kết quả bước đầu.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, thị sát dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thay mặt đoàn công tác, Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo sát sao, cụ thể, rõ ràng. Đánh giá cao các đơn vị thi công, Phó Thủ tướng trân trọng ghi nhận tinh thần nỗ lực, vượt khó, sự tận tụy của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, từ thi công đến bảo đảm an ninh, trật tự tại các công trình.

Phó Thủ tướng tặng quà đơn vị thi công dự án - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Nhấn mạnh đây là những công trình, nhiệm vụ lớn, phức tạp và điều kiện thi công khó khăn, Phó Thủ tướng lưu ý một số nội dung.

Thứ nhất, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục tăng cường nhân lực cho các công trình, bao gồm kỹ sư, công nhân, nhân lực vận hành máy móc và lao động phổ thông. Các công trình lớn, trọng điểm hiện nay đều có nhu cầu rất lớn nhân lực.

Phó Thủ tướng trân trọng ghi nhận tinh thần nỗ lực, vượt khó, sự tận tụy của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, từ thi công đến bảo đảm an ninh, trật tự tại các công trình - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thứ hai, bổ sung thiết bị, máy móc phục vụ thi công. Các đơn vị cần căn cứ tiến độ để chủ động bổ sung, đặc biệt là phương tiện khai thác, vận chuyển nguyên vật liệu về công trường.

Thứ ba, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của các đơn vị trong tổ chức thực hiện. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, xác định mốc tiến độ cụ thể để chủ động điều hành; đồng thời thường xuyên rà soát khó khăn, vướng mắc và kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thứ tư, đặc biệt chú trọng kỷ luật lao động và an toàn trong thi công. Các công trình được triển khai trên địa bàn có địa chất phức tạp, điều kiện thi công khó khăn nên việc tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn lao động có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trước hết phải bảo đảm an toàn cho công nhân, kỹ sư, cán bộ thi công, máy móc, thiết bị và toàn bộ công trình.

"Chúng ta phải tính toán để công trình có thể tồn tại, vận hành bền vững, lâu dài. Do đó, bên cạnh yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình phải được đặc biệt quan tâm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Văn phòng Chính phủ theo dõi và đôn đốc các bộ, ngành liên quan; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng phụ trách để chỉ đạo tháo gỡ, không để những vướng mắc trong phối hợp ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

Các đại biểu dự cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đối với tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện ba nhiệm vụ.

Một là, tiếp tục hỗ trợ các nhà thầu, đơn vị thi công cả về vật chất và tinh thần, đặc biệt trong dịp Tết sắp tới. Tỉnh cần tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Hai là, việc hoàn thành giải phóng 100% mặt bằng chỉ trong 3 tháng là thành tích rất đáng ghi nhận, không phải địa phương nào cũng làm được. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm ổn định nơi ở, việc làm và đời sống của người dân đã bàn giao đất, bảo đảm cuộc sống sau tái định cư phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Đại tá Lê Xuân Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án báo cáo tại cuộc làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Ba là, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn nói chung và tại các công trình trong suốt quá trình thi công nói riêng.

Về các đề xuất, kiến nghị của địa phương, Phó Thủ tướng ghi nhận và sẽ xem xét trong phạm vi thẩm quyền. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo.

"Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, tin tưởng của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Quốc phòng, các đơn vị thi công và lãnh đạo địa phương; cùng với bề dày kinh nghiệm trong triển khai các công trình trên cả nước, các công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm an toàn và chất lượng".

Đối với tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện ba nhiệm vụ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Ngay trước cuộc làm việc, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, thị sát dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai. Phó Thủ tướng nhận định công trình không chỉ giải quyết vấn đề đi lại mà còn mang nhiều ý nghĩa về kinh tế, xã hội, chính trị và quốc phòng, an ninh; mở ra hành lang kinh tế, không gian phát triển mới.

Các công trình đang được thi công - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Nhấn mạnh không để bất kỳ mắt xích nào làm trì trệ tiến độ chung của dự án, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan có trách nhiệm tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo sát sao; đơn vị thi công tập trung cao độ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng mục tiêu đầu tư./.