Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra các công trình trọng điểm ở Quảng Trị

Ngày 21/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Cùng tham gia có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên.

Được biết, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông (xã Đakrông) là một trong 4 công trình trường nội trú vùng biên giới được triển khai giai đoạn 1 tại tỉnh Quảng Trị.

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông có tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 6,46 ha, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho 1.021 học sinh, gồm 601 học sinh tiểu học và 420 học sinh trung học cơ sở. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 31/10/2026.

Đến thời điểm kiểm tra, khối nhà lớp học trung học cơ sở, nhà hành chính quản trị và hỗ trợ học tập cùng các hạng mục phụ trợ đã được bàn giao đưa vào sử dụng; nhà bếp và nhà ăn đã được nghiệm thu kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thị sát công trình trường Chính trị Lê Duẩn thuộc phường Nam Đông Hà (Quảng Trị). Ảnh: Thu Sa

Hai khối nhà học bộ môn đang hoàn thiện lắp đặt thiết bị; các khối lớp học tiểu học, nhà nội trú học sinh, nhà nội trú giáo viên và nhà đa năng tiếp tục được hoàn thiện.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông đạt khoảng 91% khối lượng hợp đồng.

Kiểm tra khu vực bếp ăn nội trú và tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của học sinh, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Quảng Trị quan tâm bố trí thêm kinh phí, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công và Ban Quản lý dự án phải rà soát, cam kết mốc tiến độ cụ thể cho từng hạng mục. Đối với các phần việc hạ tầng còn ngổn ngang, phải cam kết hoàn thành dứt điểm để đưa trường vào vận hành, ổn định việc dạy học.

Về việc tổ chức khu ký túc xá, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường và Ban Quản lý nội trú phải quản lý chặt chẽ đời sống của các em học sinh. Phân chia khu nội trú nam, nữ tách biệt hoàn toàn, nhà trường cần siết chặt nền nếp, quy định cụ thể giờ giấc học tập, sinh hoạt, đi ngủ và kiểm soát việc đi lại giữa các khu vực.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến kiểm tra tiến độ xây dựng tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông. Ảnh: Thu Sa

Trước đó, sáng 21/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác đã thị sát công trình trường Chính trị Lê Duẩn thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trường Chính trị Lê Duẩn thành lập theo Quyết định số 07-QĐ/TU, ngày 1/7/2025 của Tỉnh ủy Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập hai Trường: Trường Chính trị Quảng Bình (cũ) và Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị (cũ). Nhà trường hiện hoạt động tại 2 cơ sở (trụ sở chính tại phường Đồng Sơn và cơ sở 2 tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Năm 2026, nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng là hơn 3.000 lượt học viên và nếu sắp xếp, chuyển giao nhiệm vụ bồi dưỡng về lý luận chính trị và cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của 17 trung tâm chính trị xã, phường về Trường Chính trị Lê Duẩn thì nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng là từ 12.000 đến 14.000 lượt học viên/ năm.

Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện chức năng, nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn với nhiều thành tích nổi bật và đã đạt Trường Chính trị chuẩn mức 1 vào tháng 12/2025.

Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu công tác triển khai, thi công phải tuyệt đối đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.