Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra 2 trường nội trú liên cấp tại Nghệ An, yêu cầu tăng tốc các dự án

Tại xã Môn Sơn, Đoàn kiểm tra Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn, được đầu tư với tổng mức hơn 338 tỷ đồng. Dự án gồm 12 hạng mục nhà chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.

Trường đang tổ chức giảng dạy cho 595 học sinh THCS với 17 lớp học. Các hạng mục còn lại của dự án tiếp tục được thi công. Công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 1.125 học sinh sau khi hoàn thành.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn (Ảnh: Ngô Toàn)

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng, gồm 14 hạng mục nhà chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Ngôi trường hiện có 580 học sinh THCS thuộc 14 lớp đang học. Sau khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng quy mô 1.348 học sinh.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khẩn trương, hoàn thành những hạng mục còn lại đúng thời hạn cam kết. Cùng với đó, các đơn vị cần huy động lực lượng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, khuôn viên, trường lớp, bảo đảm môi trường học tập xanh, sạch, đẹp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu động viên học sinh tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn (Ảnh: Ngô Toàn)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị đồng bộ các điều kiện để học sinh học tập, sinh hoạt tại trường mới; Làm tốt công tác tổ chức quản lý, chăm sóc và giáo dục học sinh, bảo đảm các em có môi trường an toàn, nền nếp, phù hợp với đặc thù học tập và sinh hoạt nội trú…

Phó Thủ tướng lưu ý các nhà trường chú trọng giáo dục giới tính, trang bị kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh. Đội ngũ giáo viên cần quan tâm đặc điểm tâm lý lứa tuổi, hướng dẫn học sinh chấp hành nghiêm nội quy, quy chế; đồng thời giúp các em hình thành ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết và kỹ năng sinh hoạt tập thể.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nghe báo cáo về tiến độ xây dựng các hạng mục trong Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn (Ảnh: Ngô Toàn)

Nhà trường bảo đảm chất lượng bữa ăn hằng ngày, xây dựng thực đơn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và sự phát triển thể chất của học sinh. Việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, gắn với trách nhiệm quản lý của nhà trường và các đơn vị liên quan.

Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường.

Tỉnh Nghệ An có 21 xã biên giới đất liền, toàn bộ thuộc diện triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Trong tổng số 21 trường, có 5 trường cải tạo, mở rộng và 16 trường xây dựng mới, nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh vùng biên giới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp xúc với học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh sơn tại phòng tin học (Ảnh: Ngô Toàn)

Có 10 trường thuộc giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư hơn 3.502 tỷ đồng đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại điểm trường mới.

Hiện đã khởi công 11 trường thuộc giai đoạn tiếp theo với tổng vốn đầu tư hơn 3.672 tỷ đồng, trong đó năm 2026 đã bố trí hơn 1.709 tỷ đồng vốn đầu tư. Đến nay, tiến độ các dự án khởi công cơ bản bám sát kế hoạch, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2027 theo chỉ đạo của Trung ương.