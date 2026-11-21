Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao sự nỗ lực của nhà thầu, đơn vị thi công trong đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm gồm: cao tốc Cà Mau - Cái Nước, cao tốc Cái Nước - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Với dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, mặc dù thi công trong điều kiện khó khăn về thời tiết trên biển nhưng Ban Trường Sơn 10 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) đã nỗ lực huy động trang thiết bị máy móc, nhân lực đáp ứng nhu cầu thi công dự án.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư đang thi công cầu vượt biển Hòn Khoai

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khắc phục mọi khó khăn vướng mắc, khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Chủ động bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển vật liệu, bảo đảm các mũi thi công liên tục, khoa học và đảm bảo chất lượng công trình.

Công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu địa phương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo những khó khăn, vướng mắc đến cấp thẩm quyền để giải quyết kịp thời; tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công triển khai dự án. Với tinh thần quyết liệt, chủ động không để chậm tiến độ nhằm tạo động lực phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Theo đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12), công tác giải phóng mặt bằng các dự án đạt 100%, hiện đơn vị đang tập trung thi công các hạng mục. Tính đến nay, giá trị khối lượng thi công của dự án Cao tốc Cà Mau - Cái Nước hơn 5.190 tỷ đồng, đạt 22% giá trị hợp đồng; cao tốc Cái Nước - Đất Mũi hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 11% giá trị hợp đồng; công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai hơn 1.900 tỷ đồng, đạt 9% giá trị hợp đồng; công trình Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai 1.500 tỷ đồng, đạt 10% giá trị hợp đồng.