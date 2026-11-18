Cùng dự có ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng; ông Lê Hải Hoà, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương; các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung, tỉnh Cao Bằng - Ảnh: CP

Đại đoàn kết được thể hiện bằng sự chung sức dựng trường, chăm lo cho các cháu

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược và nhân văn sâu sắc; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào nơi biên giới, góp phần mở rộng cơ hội học tập và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương.

Đại đoàn kết được thể hiện bằng sự chung sức dựng trường, chăm lo cho các cháu. Văn hóa Việt Nam hiện diện trong tình nghĩa đồng bào, trong truyền thống hiếu học và trong chính đời sống hằng ngày dưới mái trường.

"Ở đây, các em học sinh thuộc nhiều dân tộc cùng học tập, cùng sinh hoạt, biết trân trọng bản sắc của dân tộc mình và thêm hiểu, thêm quý văn hóa của các dân tộc anh em. Tình bạn dưới mái trường hôm nay cũng là nền tảng để vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc mai sau", Phó Thủ tướng cho biết.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: CP

Đồng thời, Phó Thủ tướng biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực xây dựng và đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng bố trí đủ giáo viên, bảo đảm các điều kiện dạy và học, chăm lo chu đáo bữa ăn, chỗ ở và an toàn cho học sinh.

Các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng để duy trì việc học của các cháu, đồng thời đưa những nét đẹp văn hóa của các dân tộc vào sinh hoạt dưới mái trường.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà các em học sinh trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung - Ảnh: CP

Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Biểu dương tinh thần của bà con nơi biên giới vừa cần cù lao động, giúp nhau phát triển sản xuất, vừa cùng các lực lượng gìn giữ từng cột mốc, từng đoạn đường biên của Tổ quốc; đồng thời nhấn mạnh để tinh thần đại đoàn kết được phát huy bằng những việc làm cụ thể sau Ngày hội, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ đất nước.

Trong đó, tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân để giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung - Ảnh: CP

Thứ hai, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Cao Bằng thực hiện tốt các nhiệm vụ này.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung - Ảnh: CP

Đối với các em học sinh, Phó Thủ tướng mong các em luôn chăm ngoan, hiếu học, kính trọng cha mẹ, thầy cô; đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; không ngừng nỗ lực vươn lên, nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời; tự hào về đất nước, dân tộc mình và tôn trọng văn hóa của các dân tộc anh em.

"Dù mai này các cháu sẽ học tập, làm việc ở đâu, hãy luôn nhớ về quê hương, bản làng, mái trường và những người cha, người mẹ, người thầy, người cô đã chắp cánh cho những ước mơ của mình. Để từ đó, biên cương của Tổ quốc không chỉ vững chắc bởi những cột mốc, mà còn vững chắc bởi lòng dân, bởi những bản làng bình yên, những mái trường sáng đèn và những thế hệ trẻ lớn lên với tri thức, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chia sẻ.