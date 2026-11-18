Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm, hát cùng học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.

Cùng dự có các ông: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Đây là dịp tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Xã Quang Trung hiện có 1.389 hộ với 5.934 nhân khẩu, sinh sống tại 12 xóm, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông và Kinh. Địa phương có 11,6km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, với 15 mốc quốc giới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cao Bằng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là nỗ lực triển khai xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức; đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng; gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, coi văn hóa là nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quà tặng tập thể Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.

Đối với sự nghiệp giáo dục, Phó Thủ tướng khẳng định học tập là con đường quan trọng để nâng cao tri thức, tạo dựng tương lai, góp phần giúp người dân vươn lên thoát nghèo; mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục tâm huyết, trách nhiệm; phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong chăm sóc, giáo dục học sinh; các em tích cực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo vệ tài nguyên rừng, đất đai và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong điều kiện có thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu tại ngày hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng và đoàn công tác; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp thu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, tiếp tục chăm lo sự nghiệp giáo dục, nhất là tại địa bàn biên giới, vùng khó khăn.

Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quà tặng tập thể nhà trường và 50 suất quà cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.