Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Cao Bằng, đặc biệt là nỗ lực xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh giúp đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, Phó Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần đoàn kết từ mỗi gia đình, nhà trường đến cộng đồng dân cư và toàn hệ thống chính trị, tạo đồng thuận thực hiện các mục tiêu phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đưa văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển. Thế hệ trẻ cần có trách nhiệm gìn giữ tiếng nói, phong tục, tập quán và các giá trị truyền thống, đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.

Về giáo dục, Phó Thủ tướng khẳng định học tập là con đường nâng cao tri thức, tạo dựng tương lai, vươn lên thoát nghèo. Đồng chí mong muốn các nhà giáo tiếp tục tâm huyết với nghề; phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường; học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Cao Bằng quan tâm đầu tư giáo dục, y tế, nâng cao đời sống Nhân dân; chú trọng bảo vệ đất đai, rừng và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí gửi lời tri ân tới các thế hệ nhà giáo trên cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và lãnh đạo tỉnh dự tiết học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung có 27 lớp với 930 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, 682 em học nội trú, 248 em học bán trú; 385 em thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Trong thời gian chờ hoàn thiện các hạng mục công trình, nhà trường chủ động sử dụng cơ sở vật chất tại các điểm trường cũ, duy trì dạy học hai buổi/ngày. Đến nay, trường duy trì sĩ số 100%, không có học sinh bỏ học.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, khẳng định sẽ cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, nhất là phát triển giáo dục tại địa bàn biên giới, vùng khó khăn.

Đoàn công tác Trung ương và tỉnh Cao Bằng tặng quà học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Trung.

Dịp này, Phó Thủ tướng trao quà tặng tập thể nhà trường và 50 phần quà cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.