Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa thu 2026

Dự lễ khai mạc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa thu năm 2026.

Về phía TP Hải Phòng có: Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Ông Phạm Tất Thắng, Uỷ viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ dự lễ khai hội.

Lễ khai hội diễn ra trong không khí trang trọng với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm”. Được xây dựng theo hình thức đại cảnh ca, múa, nhạc kết hợp nghệ thuật trống hội, chương trình tái hiện những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và tâm linh tiêu biểu của vùng đất Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” được đầu tư công phu, bài bản.

Điểm nhấn là đại hòa tấu trống hội, tạo nên không khí hào hùng, vang vọng âm hưởng Vạn Kiếp và hào khí Đông A. Các tiết mục ca, múa, nhạc tiếp nối, mở rộng mạch cảm xúc, đưa khán giả từ khí thế của những chiến công giữ nước đến chiều sâu văn hóa, tư tưởng và vẻ đẹp của miền di sản.

Trình bày Diễn văn khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Nguyễn Minh Hùng khẳng định: Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan, là một trong những trung tâm tiêu biểu của vùng văn hóa xứ Đông, gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Nguyễn Minh Hùng trình bày diễn văn khai mạc.

Tại Vạn Kiếp, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn từng xây dựng căn cứ quân sự, luyện quân, tích trữ lương thảo; cùng quân dân nhà Trần làm nên những chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên thế kỷ XIII.

Ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh:Năm 2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO ghi danh là Di sản thế giới. Tại Kỳ họp lần thứ 48 của UNESCO năm 2026, Tuyên bố Giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di sản tiếp tục được chính thức thông qua.

Việc thông qua Tuyên bố Giá trị nổi bật toàn cầu góp phần làm rõ cơ sở để cộng đồng quốc tế nhận diện, trân trọng và chung tay bảo vệ những giá trị đặc biệt của quần thể di sản. Đây cũng là sự ghi nhận đối với quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của Phật giáo Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc Việt Nam, gắn đạo với đời, đề cao tinh thần nhập thế, trách nhiệm với quốc gia, dân tộc, hòa bình, lòng nhân ái và sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu thực hiện nghi thức đánh trống khai hội.

Từ khi được UNESCO ghi danh, Côn Sơn - Kiếp Bạc, Yên Tử và Vĩnh Nghiêm trở thành những bộ phận không thể tách rời của một Di sản thế giới chung, đồng thời là tài sản quý báu của quốc gia và nhân loại.

Một nội dung đặc biệt tại Lễ khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 là công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bộ nhận diện thương hiệu được xây dựng trên cơ sở phối hợp, thống nhất giữa các địa phương, hướng tới tạo dựng hình ảnh chung cho toàn bộ Quần thể Di sản. Việc công bố bộ nhận diện không chỉ là giới thiệu một biểu tượng hay hệ thống hình ảnh, mà còn khẳng định một Di sản chung, một tầm nhìn chung và trách nhiệm chung trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Việc công bố Bộ nhận diện thương hiệu được kỳ vọng góp phần đưa hình ảnh Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế, trở thành cầu nối để bạn bè năm châu hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Ngay sau nghi thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu thực hiện nghi thức khởi trống, chính thức khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Kết thúc chương trình khai hội là Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.