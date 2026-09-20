Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị đổi mới cơ chế đặt hàng nghiên cứu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị Kết nối đối tác khu vực công năm 2026. (Nguồn: TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự hội nghị, biểu dương những kết quả đã đạt được của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở các mô hình, cách làm của UEH và các cơ sở giáo dục đại học khác, khẩn trương hoàn thiện đề án thúc đẩy hiệu quả mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Trọng tâm là xác định, công khai các bài toán thực tiễn, lựa chọn trường, nhóm nghiên cứu phù hợp, xây dựng cơ chế đặt hàng, huy động nguồn lực, chia sẻ dữ liệu, phối hợp nghiên cứu, tiếp nhận và chuyển giao kết quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học theo hướng coi trọng hơn sản phẩm, khả năng chuyển giao, mức độ ứng dụng và tác động kinh tế - xã hội bên cạnh các tiêu chí học thuật.

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sớm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát quy định hiện hành, bảo đảm quy trình thông suốt từ xác định bài toán thực tiễn, xây dựng nhiệm vụ khoa học, lựa chọn đơn vị thực hiện, bố trí nguồn lực đến tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng và đánh giá kết quả.

Các bộ, ngành và địa phương chủ động rà soát, lựa chọn một số vấn đề lớn, vấn đề khó, điểm nghẽn, nút thắt từ thực tiễn để huy động trí tuệ của các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và nhà khoa học nghiên cứu, đề xuất giải pháp.

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, cần đổi mới cơ chế đặt hàng theo hướng xuất phát từ vấn đề cần giải quyết và sản phẩm cần đạt được, tăng tính cạnh tranh, công khai và tạo điều kiện huy động các nhóm nghiên cứu liên ngành, liên trường.

Cùng với đó, cần hạn chế tình trạng nhiệm vụ khoa học được hình thành chủ yếu từ đề xuất của đơn vị nghiên cứu nhưng chưa xác định rõ địa chỉ sử dụng, tránh tình trạng nghiên cứu xong nhưng không được ứng dụng.

Đồng thời, rà soát các vướng mắc về cơ chế tài chính, tiếp nhận và chia sẻ dữ liệu, sở hữu trí tuệ, chuyển giao, thương mại hóa và sử dụng kết quả nghiên cứu.

Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về tự chủ đại học, cơ chế tài chính cho khoa học, công nghệ và chia sẻ dữ liệu, tạo môi trường thuận lợi để các cơ sở giáo dục đại học, chuyên gia và nhà khoa học phát huy tiềm năng, đóng góp thực chất, hiệu quả cho đất nước.

Quang cảnh hội nghị. (Nguồn: TTXVN)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ tin tưởng hệ thống các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam sẽ phát huy tính tiên phong, mở đường bằng tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo bằng hành động và đóng góp những kết quả thiết thực cho đất nước.

PGS. TS. Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường, đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển (1976-2026).

Hiện UEH đã trở thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng nghiên cứu và phát triển bền vững, có thứ hạng quốc tế thuộc nhóm 150 châu Á và nhóm 501+ thế giới.

Trong 50 năm hình thành và phát triển, nhà trường xác định các giá trị đoàn kết, nghĩa tình, tận tâm, cộng đồng, tiên phong, kiến tạo, bền vững và quốc tế hóa là nền tảng xuyên suốt.

Đây cũng là định hướng để UEH thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu học thuật, đồng thời xác định sứ mệnh phụng sự xã hội và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, đất nước.

Đánh dấu bước chuyển từ mô hình đại học đa ngành, bền vững sang đại học đồng kiến tạo, UEH công bố chiến lược Kết nối đối tác khu vực công giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, nhà trường chuyển từ các kết nối song phương riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái hợp tác đa phương đồng sáng tạo giá trị vì tương lai bền vững, với các bước đồng xác định vấn đề, đồng thiết kế giải pháp, đồng triển khai và đồng tạo giá trị.

Chiến lược được triển khai trên cơ sở mô hình hợp tác 5 thành phần gồm chính quyền, đại học, doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường tự nhiên, nhằm huy động nguồn lực để giải quyết những bài toán lớn của vùng và quốc gia.

Dịp này, UEH cũng triển khai ký kết hợp tác chiến lược kết nối đối tác khu vực công, ra mắt UniverCity Innovation Hub - Đồng kiến tạo giá trị trong hệ sinh thái đổi mới đô thị - vùng và nền tảng số kết nối nhu cầu hợp tác từ khu vực công.

(theo Vietnamplus)