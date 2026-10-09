Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Chất lượng giáo dục, an toàn và quyền lợi của học sinh là thước đo cuối cùng

Dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 5-9-2026, cả nước có 34/34 tỉnh, thành phố hoàn thành phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống còn 18.555 đơn vị, tương đương 50,6%; đồng thời, hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học. Số cán bộ quản lý giáo dục giảm 31.880 người, trong đó 28.217 người được bố trí trở lại giảng dạy trực tiếp.

Tại Đồng Tháp, sau sắp xếp, toàn tỉnh có 372 cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên, với 19.049 nhóm, lớp. Hoạt động dạy và học cơ bản ổn định. Tỉnh đang triển khai các giải pháp điều động, biệt phái giáo viên dạy liên trường, đào tạo lại và chuẩn bị tuyển dụng 663 biên chế; đồng thời, dự kiến hợp đồng tối đa 1.041 giáo viên theo Nghị định 235 của Chính phủ nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Đối với Dự án Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, năm 2026, Đồng Tháp được phân bổ trên 631 tỷ đồng. Đến ngày 8-10, tỉnh giải ngân trên 515 tỷ đồng, đạt 81,57%. Các công trình đang được tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-7-2027, đưa vào vận hành trong năm học 2027 - 2028.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương; đồng thời, yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn, bảo đảm việc sắp xếp mạng lưới trường học phù hợp với điều kiện thực tế. Các địa phương phải rà soát những cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều điểm trường; kịp thời điều chỉnh những bất cập, hoàn thành trong tháng 10-2026, bảo đảm đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các điều kiện dạy học.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương xác định tiến độ cụ thể cho từng công trình, tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư, vật liệu và thi công; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ đội ngũ giáo viên, nhân viên, kinh phí và điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh. Đặc biệt, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vừa dạy học vừa thi công, không đưa vào sử dụng các hạng mục chưa đủ điều kiện nghiệm thu.

Đối với 121 trường thuộc giai đoạn 2, các địa phương phải cam kết tiến độ, chất lượng và gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20-10-2026. Các bộ, ngành liên quan được giao phối hợp xử lý những khó khăn về cơ chế, nhân lực, tài chính, tài sản và xây dựng, bảo đảm các trường hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình sắp xếp và đầu tư trường học phải lấy chất lượng giáo dục, sự an toàn và quyền lợi của học sinh làm thước đo cuối cùng, bảo đảm các cơ sở giáo dục hoạt động ổn định, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh.