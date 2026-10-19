Phó thủ tướng: Không lấy biên chế hiện có để hợp thức hóa vị trí việc làm

Xác định vị trí việc làm từ chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc

Chiều 19/10, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Trước đó, ngày 17/10, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Ngày 19/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2005 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này, do Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động, phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết thời gian qua, hệ thống hành chính Nhà nước đã từng bước chuyển sang quản lý công chức theo vị trí việc làm, trước hết trong công tác tuyển dụng. Việc tuyển dụng theo vị trí việc làm bước đầu đạt được các mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, vị trí việc làm không chỉ là căn cứ đổi mới tuyển dụng mà còn là nền tảng để quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời thực hiện chế độ tiền lương theo vị trí việc làm.

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm cao hơn trước, đòi hỏi đổi mới tư duy và cách tiếp cận, phù hợp với những thay đổi trong tổ chức, hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước.

Theo Phó thủ tướng, việc xác định vị trí việc làm cần kế thừa kết quả đã đạt được, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Nguyên tắc cốt lõi là căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp để xác định vị trí việc làm.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP.

Quá trình này cũng phải tính đến yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và đặc thù trong tổ chức, hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh Bộ Chính trị xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tiếp theo sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ tinh thần Kết luận số 107 và vận dụng phù hợp trong quá trình thực hiện.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là không lấy số lượng biên chế hiện có hoặc biên chế được giao, tạm giao trong năm 2026 để hợp thức hóa các vị trí việc làm.

Thay vào đó, các cơ quan, đơn vị phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để xây dựng bản mô tả công việc, xác định khung năng lực của từng vị trí; phân tích khối lượng công việc thực tế và tính toán số người cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc đánh giá phải sát thực tế, bởi khối lượng công việc của mỗi cơ quan, đơn vị có những nội dung có thể định lượng, nhưng cũng có những nhiệm vụ mang tính định tính, phụ thuộc vào tính chất, yêu cầu của từng lĩnh vực. Các cơ quan, đơn vị cần chú trọng đặc thù hoạt động, đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung vị trí

Phó thủ tướng lưu ý dù áp dụng phương pháp nào, tổng biên chế sau khi xác định vị trí việc làm cũng không được vượt quá số biên chế được giao.

Thực tiễn sắp xếp tổ chức bộ máy cho thấy, ngay cả những đơn vị được sắp xếp nguyên trạng và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định vẫn có thể phát sinh nhân lực, do đó cần rà soát, điều chỉnh.

Đối với số nhân lực này, cần xem xét điều tiết sang các đơn vị còn vị trí việc làm nhưng chưa có đủ người đảm nhiệm. Trường hợp không thể điều tiết, phải tính đến phương án tinh giản biên chế theo quy định.

Hoàn thiện dữ liệu, nghiên cứu triển khai điểm tại Hà Nội

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn và phức tạp, Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm, chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và khối lượng công việc; phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, hoàn thiện phương pháp và dữ liệu vị trí việc làm.

Phó thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống hành chính nhà nước, kèm theo hướng dẫn và biểu mẫu cụ thể. Các hướng dẫn cần bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời phù hợp với đặc thù của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ cũng được giao hoàn thiện, bổ sung các quy định khung về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, phương pháp và tiêu chuẩn, định mức vị trí việc làm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Về dữ liệu, Bộ Công an được giao phối hợp triển khai cơ sở dữ liệu vị trí việc làm; Bộ Nội vụ phụ trách dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm các hệ thống có thể kết nối, liên thông khi hoàn thành. Đây là cơ sở phục vụ quản lý nhân sự thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Để kiểm nghiệm phương pháp trước khi triển khai trên diện rộng, Phó thủ tướng đề nghị nghiên cứu lựa chọn Hà Nội và một địa phương có tính đại diện để triển khai thí điểm việc xây dựng vị trí việc làm.

Qua triển khai điểm, các cơ quan chức năng sẽ rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, bảo đảm việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm được triển khai đồng bộ, sát thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới.

Theo báo Chính phủ