Phó Thủ tướng: Không lấy biên chế hiện có để hợp thức hóa vị trí việc làm

Chiều 19/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Xác định vị trí việc làm từ chức năng, nhiệm vụ thực tế

Trước đó, ngày 17/10, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2005/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này, do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động, phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian qua, hệ thống hành chính nhà nước đã từng bước chuyển sang quản lý công chức theo vị trí việc làm, trước hết trong công tác tuyển dụng. Tuy nhiên, vị trí việc làm không chỉ là căn cứ tuyển dụng mà còn là nền tảng quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời thực hiện chế độ tiền lương theo vị trí việc làm.

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra đòi hỏi cách tiếp cận mới, phù hợp với quản trị hiện đại. Việc xác định vị trí việc làm phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng bộ, cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp; đồng thời tính đến yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và đặc thù của từng đơn vị.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng kế hoạch hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống hành chính nhà nước. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, không lấy số lượng biên chế hiện có hoặc biên chế được giao, tạm giao trong năm 2026 để hợp thức hóa các vị trí việc làm. Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng bản mô tả công việc, xác định khung năng lực, phân tích khối lượng công việc thực tế để tính toán số người cần thiết thực hiện nhiệm vụ.

Việc đánh giá phải sát thực tế, tính đến cả những công việc có thể định lượng và nhiệm vụ mang tính định tính. Dù áp dụng phương pháp nào, tổng biên chế sau khi xác định vị trí việc làm cũng không được vượt quá số biên chế được giao.

Khẩn trương hoàn thiện phương pháp và dữ liệu vị trí việc làm

Phó Thủ tướng lưu ý, quá trình rà soát có thể phát hiện tình trạng dôi dư nhân lực, kể cả tại những đơn vị đã được sắp xếp và thực hiện tinh giản biên chế. Vì vậy, cần xem xét điều tiết nhân lực từ nơi dôi dư sang đơn vị còn thiếu người đảm nhiệm vị trí việc làm; trường hợp không thể điều tiết thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng kế hoạch hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống hành chính nhà nước, kèm hướng dẫn và biểu mẫu cụ thể, bảo đảm khoa học, đồng bộ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc thù của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ đồng thời hoàn thiện các quy định khung về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, phương pháp, tiêu chuẩn và định mức.

Đối với dữ liệu, Bộ Công an phối hợp triển khai cơ sở dữ liệu vị trí việc làm; Bộ Nội vụ phụ trách dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông giữa các hệ thống, phục vụ quản lý nhân sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.