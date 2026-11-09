Phó Thủ tướng: Không để thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung xăng dầu

Không để xảy ra biến động bất thường

Ngày 9/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành giá. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Báo cáo công tác quản lý, điều hành giá, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP.

Trên cơ sở diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-4,7%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có cùng mức dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-4,7%. Năm 2026, các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2-5,5%.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2026, các bộ, ngành, cơ quan và địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng đầu vào thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm…

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động theo dõi, đánh giá biến động chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý trước và sau khi thực hiện chính sách như là vấn đề giảm thuế xăng, giảm giá điện.

Kiểm tra các khoản thu trong cơ sở giáo dục

Đối với Bộ Công Thương, cần theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá xăng dầu, điện, than, khí hóa lỏng và các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới và trong nước, điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung.

Bộ Công Thương cần theo dõi việc thực hiện chính sách giảm thuế đối với xăng từ ngày 1/11/2026, bảo đảm tác động giảm thuế được phản ánh phù hợp vào giá bán.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: VGP.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí đang được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong năm 2026. Các cơ quan chức năng cần chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình để tham mưu, đề xuất Chính phủ định hướng chính sách hỗ trợ cho năm 2027.

Trường hợp người dân, doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, cần kịp thời đề xuất gia hạn các chính sách hoặc điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp, bảo đảm tính liên tục, không để xảy ra khoảng trống chính sách khi các chương trình hiện hành hết hiệu lực.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế theo dõi sát diễn biến giá thuốc, vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Bảo đảm nguồn cung đầy đủ với giá hợp lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về sách giáo khoa, về các khoản thu trong cơ sở giáo dục, không để phát sinh các khoản thu ngoài quy định, lợi dụng nhu cầu học tập để tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú dịch vụ và các địa bàn có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Đối với các địa phương có CPI tăng thấp hơn mức bình quân cả nước, không chủ quan lơ là trong công tác quản lý, điều hành giá; tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động dự báo các yếu tố gây áp lực tăng giá trong 2 tháng cuối năm, nhất là nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.