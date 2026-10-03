Phó Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 3/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp), nhất là những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, phân cấp, phân quyền và sắp xếp đơn vị sự nghiệp.

Trong quý IV/2026 có 20 nội dung trên tổng số 36 nhiệm vụ theo Kết luận 76. Bộ Nội vụ phải hoàn thành 4 nhiệm vụ; Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 2-3 nhiệm vụ; ủy ban nhân dân các tỉnh từ 2-3 nhiệm vụ.

Trong đó, Bộ Nội vụ phải khẩn trương hoàn thiện Đề án về khung tổ chức bộ máy của nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã, làm cơ sở cho việc xác định biên chế của giai đoạn 2027-2031, hoàn thành chậm nhất ngày 10/10; đồng thời rà soát trên cơ sở 5 nguyên tắc cơ bản để xây dựng khung biên chế giai đoạn 2027-2031 của các bộ, ngành và hướng dẫn địa phương xây dựng phương án biên chế giai đoạn tới để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Liên quan việc xây dựng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, Bộ Nội vụ cũng phải tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở các tiêu chí đã được hướng dẫn, khẩn trương báo cáo Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền. Nội dung này phải được trình Bộ Chính trị trong tháng 10.

Ngành y tế cũng phải rà soát, hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế; ngành giáo dục tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Các địa phương phối hợp chặt chẽ để triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện Nghị quyết 37 của Chính phủ, thời gian qua các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường mầm non, phổ thông. Đến nay, số trường giảm 50,6%, số cán bộ quản lý giảm 37%, đã bố trí 25 nghìn cán bộ quản lý sang làm giáo viên. Tuy nhiên, quá trình này cũng nổi lên một số vấn đề cần xử lý, đó là có trường hợp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẵn sàng nghỉ chế độ sớm nhưng không đủ điều kiện áp dụng theo Nghị định 154; một số trường học có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thiếu số lượng biên chế so với định mức...

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, các địa phương cần hoàn thành việc điều động, luân chuyển giáo viên giữa những địa bàn đang thừa, thiếu cục bộ; đồng thời hoàn thiện thống kê số lượng, bảo đảm chính xác để làm cơ sở đề xuất bổ sung biên chế.

Trong tháng 10/2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các thông tư điều chỉnh định mức biên chế và chế độ làm việc của giáo viên. Trên cơ sở các quy định, định mức được hoàn thiện, Bộ sẽ tổng hợp đề xuất bổ sung biên chế của các địa phương, phối hợp với Bộ Nội vụ để báo cáo cấp có thẩm quyền./.