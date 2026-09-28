Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát kỹ lưỡng dự án Luật Đất đai sửa đổi

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 28/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự án Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trước đó, tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành tiếp tục trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai; công chứng, chứng thực đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quy định thanh toán cho hợp đồng BT; việc sử dụng đất của công ty cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước; bổ sung thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật có tác động sâu sắc, toàn diện tới các mặt của đời sống xã hội. Do đó, quá trình hoàn thiện dự thảo phải tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các quy định có tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện sau khi luật được ban hành.

Phó Thủ tướng lưu ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần tập trung quy định những nguyên tắc chung, quy định mang tính khung, mang tính cốt lõi. Những vấn đề cụ thể, chi tiết, mang tính thủ tục bắt buộc cần đưa vào các nghị định của Chính phủ, bảo đảm sự phù hợp và thuận lợi trong quá trình triển khai.

Phó Thủ tướng giao, trong ngày 28/9, Bộ Tư pháp có ý kiến, quan điểm cụ thể đối với các quy định về công chứng, chứng thực trong dự án luật.

Về quy định thanh toán đối với hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao), Phó Thủ tướng thống nhất về nội dung đề xuất; yêu cầu phải quy định chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước, đồng thời ngăn ngừa các sai phạm trong quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng thống nhất với nội dung dự thảo liên quan đến nộp tiền sử dụng đất theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời yêu cầu thời hạn nộp tối đa không quá 12 tháng.

Đối với việc xử lý đất của doanh nghiệp Nhà nước, đất nông, lâm trường, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người đang sử dụng đất hợp pháp.

Đối với những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo Luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc trong điều chỉnh sau khi ban hành.

Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thiết kế theo tư duy lập pháp mới tại Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, theo hướng Luật quy định những vấn đề khung, có tính nguyên tắc; những vấn đề thường xuyên biến động được giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thiết kế theo 7 nhóm chính sách đất đai. Đó là, đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất; hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, phân cấp, phân quyền; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực./.