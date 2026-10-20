Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tuyệt đối không để nhiệm vụ công nghệ chiến lược thiếu kinh phí triển khai

Sáng 20/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân; lãnh đạo 10 bộ, cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai công nghệ chiến lược…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp với các bộ, cơ quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược - Ảnh: CP

Đã phê duyệt 17 nhiệm vụ về công nghệ chiến lược

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, thực hiện Quyết định số 808/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 5/6/2026 về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, Bộ đã tiếp nhận 29 hồ sơ đề xuất nhiệm vụ của 9 bộ, cơ quan. Toàn bộ 29 hồ sơ đã được tổ chức thẩm định và có báo cáo thẩm định; trong đó, 23 nhiệm vụ đủ điều kiện phê duyệt, 6 nhiệm vụ không đủ điều kiện.

Đến ngày 19/10, các bộ, cơ quan đã phê duyệt 17 nhiệm vụ, với tổng kinh phí đề xuất trên 2.319 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước dự kiến bố trí hơn 1.518 tỷ đồng, chiếm 65,5%; nguồn ngoài ngân sách nhà nước là 800,7 tỷ đồng, tương đương 34,5%.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu - Ảnh: VGP

Từ đầu tháng 9/2026, Bộ KH&CN tiếp nhận thêm 10 đề xuất mới của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong đó, 5 đề xuất đã được Hội đồng thẩm định xem xét; 2 đề xuất đang hoàn thiện báo cáo thẩm định, 3 đề xuất không đủ điều kiện phê duyệt. Năm đề xuất còn lại đang được rà soát hồ sơ để tổ chức thẩm định, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Bộ KH&CN nhận định các nhiệm vụ đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đủ điều kiện đang hoàn thiện thủ tục tập trung vào những lĩnh vực như vũ trụ, điện tử, năng lượng, đường sắt tốc độ cao, y tế, nông nghiệp, robot và trí tuệ nhân tạo, giáo dục, ngân hàng. Đây là những lĩnh vực Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào công nghệ, thiết bị nhập khẩu, nhưng có nhu cầu thị trường trong nước đủ lớn để phát triển năng lực sản xuất.

Xét tổng thể, danh mục nhiệm vụ hướng tới 4 nhóm đóng góp: Khoa học-công nghệ; tự chủ công nghệ; kinh tế-tăng trưởng; xã hội-môi trường. Kết quả triển khai các nhiệm vụ đã được phê duyệt, nhất là mức độ hoàn thành các mốc đánh giá đầu tiên trong năm 2027, sẽ là căn cứ thực tiễn để hoàn thiện cơ chế trước khi mở rộng sang các nhiệm vụ tiếp theo.

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: CP

Phấn đấu có ít nhất 20 nhiệm vụ công nghệ chiến lược được thông qua

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đối với các nhiệm vụ chưa được phê duyệt, các bộ tập trung hoàn thiện, gửi Bộ KH&CN tổng hợp, bảo đảm hoàn thành phê duyệt trong tháng 10/2026. Như vậy, cùng với 17 nhiệm vụ đã được phê duyệt, phấn đấu có ít nhất 20 nhiệm vụ được thông qua để tiếp tục triển khai.

Một trong những yêu cầu được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là phải bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Bộ KH&CN cần hướng dẫn các bộ, ngành hoàn thiện đề xuất kinh phí, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương phân bổ kinh phí năm 2026, đồng thời chuẩn bị kế hoạch kinh phí năm 2027 ngay từ thời điểm hiện nay.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong bố trí kinh phí, xử lý kịp thời các điểm nghẽn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhiệm vụ công nghệ chiến lược đã được phê duyệt nhưng không có kinh phí triển khai. Các bộ, ngành đồng thời phải chủ động đăng ký nhiệm vụ cho năm 2027, bảo đảm tính liên tục trong phát triển công nghệ chiến lược.

Về hoàn thiện cơ chế, Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nghiên cứu xây dựng cơ chế thống nhất; khẩn trương ban hành thông tư về quản lý Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược trong tháng 11/2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN chủ động phối hợp với các bộ, ngành rà soát, bổ sung các quy định liên quan đến điều kiện thử nghiệm, tiêu chuẩn, quy chuẩn, thủ tục kiểm định và cấp phép đối với sản phẩm công nghệ chiến lược. Việc hoàn thiện cơ chế phải gắn với yêu cầu đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt và triển khai các nhiệm vụ, không để gián đoạn quá trình thực hiện.