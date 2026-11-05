Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dassault Systèmes (Pháp) - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Hoàng Long; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chào mừng ông Pierre Barnabé cùng đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Dassault Systèmes trong thúc đẩy hợp tác công nghệ Việt Nam - Cộng hoà Pháp thời gian qua.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Tập đoàn Dassault Systèmes phối hợp với Bộ Tài chính và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) hình thành Trung tâm Xuất sắc (CoE) về bản sao số và trí tuệ nhân tạo tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Hiện nay, Chính phủ đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược; đồng thời ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển có giá trị gia tăng lớn, góp phần nâng cao năng lực công nghệ quốc gia.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng chúc mừng Tập đoàn Dassault Systèmes đã phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình: AI Công nghiệp kiến tạo vị thế sản xuất mới của Việt Nam” ngày 4/11 tại Hà Nội. Đây là dịp để các cơ quan, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác ứng dụng công nghệ, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Hoan nghênh định hướng mở rộng đầu tư và hợp tác của Tập đoàn tại Việt Nam, Phó Thủ tướng mong muốn Dassault Systèmes tiếp tục tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước, cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai nước, đồng hành cùng Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển.

Dassault Systèmes mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực AI, bản sao số

Dassault Systèmes có trụ sở chính tại Paris (Pháp), là tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về công nghệ bản sao số, ứng dụng AI trong thiết kế 3D, mô phỏng, quản lý vòng đời sản phẩm và quản lý hoạt động sản xuất.

Tại Việt Nam, Tập đoàn chính thức thành lập văn phòng đại diện vào tháng 7/2022, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Viettel, THACO, Trường Đại học Giao thông vận tải và các đối tác trong nước. Tháng 1/2026, trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác với NIC, Dassault Systèmes đã phối hợp khai trương Trung tâm Xuất sắc về AI và bản sao số.

Theo ông Pierre Barnabé, Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Tại buổi tiếp, cảm ơn sự đón tiếp của Phó Thủ tướng, ông Pierre Barnabé cho biết, Diễn đàn 3DEXPERIENCE Vietnam 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, thể hiện những bước phát triển mới của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ. Thông qua sự kiện, Tập đoàn mong muốn góp phần chuẩn bị nền tảng cho tương lai phát triển AI và kỹ thuật tại Việt Nam.

Ông Pierre Barnabé khẳng định Dassault Systèmes mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp Pháp đồng hành với Việt Nam, thúc đẩy các bước tiến mới trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là trong bối cảnh AI đang phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Pierre Barnabé, Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp. Tập đoàn Dassault Systèmes sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp công nghệ, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam- Pháp.

Đề cập định hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch vận hành toàn cầu Tập đoàn Dassault Systèmes nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam, Tập đoàn và các đối tác, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu. Ông cho biết, Tập đoàn hiện cung cấp các giải pháp AI tạo sinh, đồng thời nghiên cứu, phát triển các giải pháp AI chủ quyền, bảo đảm an toàn dữ liệu và các tác nhân AI phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với Việt Nam, Chủ tịch vận hành toàn cầu Tập đoàn Dassault Systèmes cho biết Tập đoàn mong muốn mở rộng hợp tác không chỉ với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lớn mà còn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), lực lượng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam.

Đánh giá cao những chia sẻ của ông Pierre Barnabé, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoan nghênh việc Tập đoàn Dassault Systèmes mong muốn mở rộng hợp tác tại Việt Nam. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn cùng các đối tác Việt Nam tiếp tục phối hợp với NIC phát huy hiệu quả Trung tâm Xuất sắc về bản sao số và AI; gắn hoạt động đào tạo nhân lực với nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ này trong thực tiễn.

Trong đó, cần quan tâm thúc đẩy ứng dụng bản sao số và AI trong các lĩnh vực như thiết bị bay không người lái (UAV), sản xuất thông minh, giao thông và đô thị thông minh. Phó Thủ tướng lưu ý việc hợp tác cần hướng tới giải quyết những bài toán cụ thể của doanh nghiệp, địa phương, bảo đảm tính thiết thực, khả năng ứng dụng và hiệu quả, trên cơ sở đó từng bước nhân rộng các mô hình hợp tác thành công.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Dassault Systèmes với các đối tác Việt Nam tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Pháp, mở rộng đầu tư, hợp tác lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.