​ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Đoàn Đại sứ Liên minh châu Âu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Tổng Vụ trưởng Châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại Liên minh Châu Âu (EEAS) Erik Kurzweil. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao cho quan hệ với EU; hoan nghênh vai trò tiên phong của EU trong thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời đánh giá cao Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU trong thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh và năng lượng sạch, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy tin cậy chính trị Việt Nam - EU ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Đặc biệt, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu tháng 1/2026; thống nhất những định hướng hợp tác cụ thể trong chuyến thăm EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 vừa qua.

Sau 6 năm triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp đoàn Đại sứ EU tại các nước Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết liệt triển khai các chủ trương, chính sách lớn nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045. Trong tiến trình đó, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những yếu tố then chốt để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành và nguồn lực thiết thực từ EU và các nước thành viên.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác chiến lược toàn diện, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình, dự án hợp tác thiết thực; đồng thời, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc và ASEAN - EU, hướng tới nâng cấp quan hệ ASEAN - EU lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - EU.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa quan hệ Việt Nam - EU trở thành mắt xích quan trọng trong kết nối kinh tế liên khu vực; triển khai hiệu quả EVFTA, tiếp tục mở cửa thị trường cho nhau, phát huy vai trò đối tác thương mại quan trọng của nhau.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng đề nghị làm sâu sắc hợp tác trong lĩnh vực này, một trong những trụ cột quan trọng của khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện; thúc đẩy hợp tác từ nghiên cứu chung đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ vũ trụ và công nghệ xanh.

Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác phát triển bền vững; xây dựng và triển khai các dự án chiến lược về chuyển đổi năng lượng trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, hydrogen, điện gió, điện mặt trời; phát triển hạ tầng năng lượng, giao thông bền vững và các dự án kết nối khu vực như Lưới điện ASEAN, kết hợp nguồn lực EU với các chiến lược, dự án của các nước thành viên.

Cùng với thúc đẩy hợp tác công nghệ sinh học và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, Phó Thủ tướng đề nghị củng cố, mở rộng hợp tác an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân. Hai bên tiếp tục làm sâu sắc hợp tác song phương và đa phương, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển của các bên...

Tổng Vụ trưởng Châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại Liên minh Châu Âu (EEAS) Erik Kurzweil phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trao đổi tại cuộc tiếp, ông Erik Kurzweil, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại châu Âu nhấn mạnh, EU chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, năng lượng, công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; đồng thời đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Đánh giá Việt Nam là đối tác chủ chốt của EU trong ASEAN, có vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực, ông Erik Kurzweil cho rằng hai bên chia sẻ nhiều quan tâm chung về ổn định khu vực, luật pháp quốc tế và hợp tác đa phương.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết, việc lựa chọn Việt Nam tổ chức Hội thảo ASIAPAC thể hiện tầm quan trọng ngày càng lớn của Việt Nam trong khu vực và trong quan hệ với Liên minh châu Âu. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và chuyến thăm EU vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo động lực mới cho hợp tác giữa hai bên.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng với các đại biểu. Ảnh: An Đăng /TTXVN

Khẳng định EVFTA là nền tảng quan trọng trong quan hệ kinh tế Việt Nam - EU, Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong thực thi Hiệp định, thúc đẩy bảo hộ đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo, hạ tầng, công nghệ cao và nông nghiệp bền vững. Các doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng đóng góp công nghệ, chuyên môn tiên tiến, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển.