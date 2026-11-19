Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, làm việc tại Khu Công nghệ cao Ostim - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Tham gia Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.

Tại buổi làm việc, bà Derya Çağlar, Tổng Giám đốc Khu Công nghệ cao Ostim đã giới thiệu mô hình tổ chức, hoạt động và những lĩnh vực công nghệ trọng điểm của khu.

Ostim được đánh giá là mô hình tiêu biểu về kết nối khu công nghiệp, trường đại học, công viên công nghệ và quỹ đầu tư tại Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 6.500 doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái vừa là nhà cung ứng, vừa là khách hàng và đối tác chế tạo. Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực quốc phòng, hàng không, công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí chế tạo, năng lượng tái tạo và thiết bị y tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan tại Khu Công nghệ cao Ostim - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Ostim tích hợp trong một hệ thống khu công nghiệp, trường đại học, 7 cụm ngành và các công cụ tài chính, xúc tiến. Các cụm ngành tập trung vào quốc phòng-hàng không, y tế, năng lượng tái tạo, máy xây dựng, đường sắt, công nghệ cao su và công nghệ truyền thông. Hệ sinh thái còn có các đơn vị chuyên trách về đầu tư, hội chợ, phát triển dự án và báo chí. Việc OSB và teknopark cùng chịu sự điều hành của một Hội đồng quản trị bảo đảm thống nhất trong định hướng phát triển ngành và phân bổ nguồn lực, hạn chế chồng chéo.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Khu Công nghệ cao Ostim giới thiệu về mô hình hoạt động, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao ý nghĩa, đóng góp và vai trò tiên phong của các khu công nghệ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mô hình Khu công nghệ cao Ostim là minh chứng sinh động cho sự kết hợp giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, góp phần chuyển hóa tri thức thành sản phẩm có tính thực tiễn, ứng dụng cao, giải quyết các bài toán lớn của quốc gia. Sự tham gia hiệu quả của khu vực tư nhân cũng tạo động lực quan trọng cho phát triển công nghệ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc tại Khu Công nghệ cao Ostim - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có những điểm tương đồng trong định hướng phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng phát triển công nghệ chiến lược và dữ liệu quốc gia, là những đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và áp dụng các cơ chế nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đề xuất hướng kết nối, mở rộng hợp tác công nghệ

Nhấn mạnh triển vọng hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng đây có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng, có tính dẫn dắt trong quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược, phù hợp với tiềm năng và kỳ vọng của hai bên.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao ý nghĩa, đóng góp và vai trò tiên phong của các khu công nghệ tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng hoan nghênh việc một số địa phương và đối tác Việt Nam đã quan tâm, tìm hiểu mô hình Teknopark của Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời đề nghị Ostim Teknopark tăng cường kết nối với các khu công nghệ cao của Việt Nam, tập trung vào các hướng hợp tác.

Đó là, kết nối hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ký kết thỏa thuận hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tổ chức và vận hành; thúc đẩy kết nối nghiên cứu và phát triển (R&D), triển khai các dự án nghiên cứu chung trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới và công nghệ thực phẩm Halal.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chụp ảnh chung tại Khu Công nghệ cao Ostim - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Tăng cường liên kết đào tạo, trao đổi chuyên gia và chuyển giao tri thức; kết nối với các trường đại học trong hệ sinh thái Teknopark để đào tạo, trao đổi chuyên gia, kỹ sư thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo… Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ kết nối Khu Công nghệ cao Ostim với các doanh nghiệp và địa phương có nhu cầu, tiềm năng hợp tác phù hợp.

Gia Huy