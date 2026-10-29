Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà người dân khu tái định cư Núi Cấm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà cho hộ gia đình chính sách xây dựng nhà ở tại khu tái định cư

Dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng thiên tai sạt lở tại Núi Cấm, giai đoạn 1, có diện tích 3,2 ha, tổng kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng, hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ tháng 6-2025. Đến nay, UBND xã đã làm thủ tục giao 12.600 m² đất tái định cư cho 64 hộ dân. Trong đó, 19 hộ đã xây dựng xong nhà và chuyển đến nơi ở mới; 39 hộ đang hoàn thiện nhà ở, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2026.

Tại đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách đang và đã xây dựng nhà ở tại khu tái định cư; đồng thời trao quà cho 19 hộ đã hoàn thành nhà ở.

Qua kiểm tra chất lượng thi công nhà ở và thăm hỏi đời sống, việc làm của người dân, Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành nhiều nguồn lực chăm lo, hỗ trợ nhân dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phó Thủ tướng mong muốn các hộ dân tiếp tục nỗ lực vượt khó, sớm ổn định cuộc sống, tập trung lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, giúp người dân an cư, lạc nghiệp lâu dài tại nơi ở mới.