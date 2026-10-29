Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm người dân tái định cư vùng sạt lở ở Gia Lai

Chiều 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm và tặng quà cho người dân khu tái định cư Núi Cấm (thôn Thắng Hùng, xã Cát Tiến). Đây là khu tái định cư khẩn cấp cho các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại Núi Cấm trước mùa mưa bão.

Tại đây, Phó Thủ tướng thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách đã và đang xây dựng nhà tại khu tái định cư, gồm các hộ Mai Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Tú, Đỗ Thị Thoa, Đinh Thị Liền và trao quà cho 19 hộ dân đã hoàn thành nhà ở tại đây.

Ân cần thăm hỏi các hộ dân, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành nhiều nguồn lực hỗ trợ, chăm lo cho nhân dân với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, các hộ dân tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, sớm ổn định cuộc sống, tập trung lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, giúp người dân an cư lạc nghiệp lâu dài trên vùng đất mới.

Dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng thiên tai sạt lở tại Núi Cấm thôn Chánh Thắng - giai đoạn 1, có diện tích 3,2ha, tổng kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng; đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2025. Đến nay, UBND xã đã làm thủ tục giao 12.600m2 đất tái định cư cho 64 hộ dân. Trong đó, 19 hộ đã hoàn thành xây dựng và dọn về nơi ở mới; 39 hộ còn lại đang hoàn thiện nhà ở, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.