Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đến đặt vòng hoa viếng Lãnh tụ Atatürk - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Tham dự Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.

Lăng Atatürk là nơi an nghỉ cuối cùng của Tổng thống Mustafa Kemal Atatürk - người sáng lập và là Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng viếng Lãnh tụ Atatürk - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Được khởi công xây dựng từ năm 1944 và hoàn thành năm 1953, Lăng Atatürk mang phong cách kiến trúc hiện đại hòa quyện với đường nét truyền thống. Tọa lạc trên ngọn đồi Rasattepe thuộc thủ đô Ankara, công trình không chỉ là một kiệt tác kiến trúc mà còn là biểu tượng tối cao cho lòng tự hào dân tộc, tinh thần độc lập và sự chuyển mình hiện đại của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã xúc động ghi sổ lưu bút: "Nhân chuyến công tác đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi và đoàn đại biểu Việt Nam rất xúc động được đến thăm Lăng của Nhà lãnh tụ kiệt xuất Mustafa Kemal Ataturk, người đã khai sinh và đặt nền móng cho nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại.

Phó Thủ tướng vào Lăng viếng Nhà lãnh tụ kiệt xuất Mustafa Kemal Atatürk - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Những cống hiến to lớn và tầm nhìn chiến lược của Ngài cho độc lập, tự do và sự phát triển phồn vinh của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ mãi mãi là nguồn cảm hứng cho các thế hệ sau.

Là những dân tộc cùng chung khát vọng độc lập, tự do, nhân dân Việt Nam luôn ngưỡng mộ và trân trọng những di sản vĩ đại mà Ngài Atatürk để lại. Chúc tình hữu nghị Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới".

Phó Thủ tướng ghi sổ lưu bút tại Lăng của Nhà lãnh tụ kiệt xuất Mustafa Kemal Atatürk, người đã khai sinh và đặt nền móng cho nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương

Đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi tới Đại sứ Đặng Thị Thu Hà cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình lời thăm hỏi thân thiết, lời chia sẻ, động viên sâu sắc và những tình cảm ấm áp nhất.

Qua tham dự Hội nghị COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng cho biết cảm nhận được vị thế, uy tín của Việt Nam tiếp tục được nâng cao, tạo thuận lợi cho công tác đối ngoại nói chung và hoạt động của các cơ quan đại diện nói riêng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu khi đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ song phương Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng thời gian qua; đồng thời ghi nhận và hoan nghênh những nỗ lực, đóng góp của Đại sứ quán trong thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước. Từ tình hình phát triển kinh tế vĩ mô trong nước và kết quả làm việc của các đoàn công tác vừa qua, chúng ta thấy rõ dư địa hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ còn rất rộng lớn.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Trên tinh thần đó, để tạo bước chuyển về chất, Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đổi mới tư duy và quán triệt nguyên tắc "6 rõ": Mỗi hoạt động đối ngoại, mỗi cuộc tiếp xúc của các đồng chí phải gắn liền với một kết quả cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, các thế mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ và phù hợp với nhu cầu trong nước, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại trên các kênh, ngoại giao nhà nước, đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân; theo dõi, đôn đốc triển khai các cam kết thỏa thuận cấp cao và kết quả các chuyến công tác, chú trọng đẩy mạnh ngoại giao nguyên thủ, ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, khoa học, công nghệ...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Gia Huy