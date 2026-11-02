Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, làm việc tại Viện Lúa ĐBSCL

Chiều 1/11 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đến thăm và làm việc với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, ghi nhận những khó khăn và định hướng giải pháp phát triển các ngành hàng chủ lực.

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và UBND TP. Cần Thơ.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, TS. Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, cho biết trong giai đoạn 2021–2025, Viện đã tổ chức sản xuất 220 ha giống lúa tại chỗ, liên kết sản xuất trên 1.000 ha, cung ứng khoảng 6.500–7.000 tấn giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng mỗi năm.

Đến nay, Viện có 18 giống lúa được công nhận lưu hành, 29 giống được bảo hộ và đã cung cấp gần 30 tiến bộ kỹ thuật đưa vào sản xuất. Đáng chú ý, hai giống OM18 và OM5451 có tổng diện tích gieo trồng hằng năm khoảng 1,6 triệu ha, đóng góp giá trị gia tăng từ 7.500–8.000 tỉ đồng tại ĐBSCL.

Các giống lúa và công nghệ của Viện cũng là nền tảng quan trọng, góp phần triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Viện kiến nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm xuất sắc về chọn tạo giống lúa vùng ĐBSCL nhằm rút ngắn thời gian nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng hoạt động nghiên cứu của Viện có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Tuy nhiên, nguồn lực nghiên cứu còn hạn chế; các nghiên cứu dài hạn, ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến và khai thác dữ liệu lớn chưa tạo được bước đột phá. Liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp ở một số khâu vẫn còn lỏng lẻo.

Phó Thủ tướng đề nghị Viện tập trung ứng dụng công nghệ lõi trong chọn tạo các giống lúa thế hệ mới, có khả năng chống chịu sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đạt năng suất và chất lượng cao.

Đồng thời, Viện cần hoàn thiện quy trình canh tác hiện đại, phát thải thấp và phát triển công nghệ chế biến nhằm nâng cao giá trị gạo và các sản phẩm phụ phẩm.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên hỗ trợ Viện triển khai dự án Trung tâm xuất sắc về chọn tạo giống lúa; Bộ Khoa học và Công nghệ ưu tiên bố trí, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Bộ Tài chính phối hợp rà soát, bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 để nâng cấp hạ tầng, đổi mới cơ chế tài chính khoa học.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết Bộ sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đồng thời tiếp tục đôn đốc triển khai kế hoạch đầu tư công, nhất là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.