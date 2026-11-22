Ngày 22/11, tại TP Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự lễ phát động Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026, mở đầu đợt sinh hoạt văn hóa, thể thao đồng loạt trong các cấp công đoàn trên cả nước.

Đây là năm đầu tiên Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức, hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời tạo sân chơi văn hóa rộng khắp cho đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa tại doanh nghiệp.

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đông đảo đoàn viên, công nhân lao động.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự lễ phát động Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026. Ảnh: . H. Chánh.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, xây dựng văn hóa công nhân là một bộ phận quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Đây cũng là giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Theo bà Xương, văn hóa không chỉ giúp công nhân nâng cao tri thức, bản lĩnh, tay nghề, tác phong và kỷ luật lao động mà còn bồi đắp nhân cách, lối sống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động cũng chính là chăm lo chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

"Phát triển văn hóa trong công nhân không chỉ là tạo thêm những sân chơi văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường để mỗi người công nhân được phát triển toàn diện, được sáng tạo, được tham gia và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp", bà Thái Thu Xương nói.

Để hình thành phong trào tổ chức đồng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu mỗi công đoàn ngành, địa phương tổ chức ít nhất một hoạt động quy mô cấp ngành, địa phương. Mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động phù hợp với điều kiện của đơn vị, doanh nghiệp.

Các hoạt động được triển khai đồng loạt từ ngày 18-24/11 hằng năm, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Tại Ngày hội Văn hóa công nhân năm nay, người lao động được trải nghiệm nhiều loại hình văn hóa dân gian như hát quan họ, vẽ tranh Đông Hồ và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống.

Theo thông tin từ Liên đoàn lao động TP Bắc Ninh, mỗi đoàn viên, người lao động tham gia chương trình được tặng một phần quà trị giá tối đa 350.000 đồng. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố tặng 3.000 voucher, mỗi voucher trị giá 500.000 đồng, thông qua miniapp Công đoàn Bắc Ninh.