Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tiềm năng của Trung tâm ICISE

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Cùng tham dự có Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc, lãnh đạo một số bộ, ngành.

Tại cuộc làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tình hình, tiến độ xử lý các đề xuất, kiến nghị của GS. Trần Thanh Vân và Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE). Trong đó có việc bảo đảm nguồn kinh phí ổn định cho các hội thảo khoa học quốc tế, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trẻ thông qua Quỹ Nafosted và đơn giản hóa thủ tục visa cho các nhà khoa học nước ngoài...

Ý kiến của các bộ, ngành cũng thống nhất phương án đầu tư hạ tầng phòng thí nghiệm dùng chung đặt tại Đại học Quy Nhơn để phục vụ nghiên cứu chuyên sâu.

GS. Trần Thanh Vân phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, trân trọng tấm lòng và những đóng góp quý báu, tâm huyết, trách nhiệm của GS. Trần Thanh Vân và GS. Lê Kim Ngọc đối với quê hương. Hai giáo sư đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục và vì tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam. Nhiều năm qua, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE đã trở thành những nhịp cầu quý giá, đưa khoa học Việt Nam đến thế giới và đưa tinh hoa khoa học thế giới về Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn Trung tâm ICISE tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu hàn lâm, đặc biệt là về vật lý lượng tử; tăng cường hơn nữa hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khoa học, công nghệ trong nước; phát huy mạnh mẽ vai trò quy tụ, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu quốc tế và khu vực về Việt Nam thông qua tổ chức các sự kiện quốc tế chuyên sâu, phát triển mạng lưới chuyên gia…

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao các bộ, cơ quan, địa phương đã rất nỗ lực, tích cực xử lý các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm ICISE. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất để những tâm huyết, trí tuệ và đóng góp của hai giáo sư tiếp tục được phát huy cho khoa học, giáo dục và sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc và GS. Trần Thanh Vân, GS. Lê Kim Ngọc - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan; UBND tỉnh Gia Lai theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm ICISE, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động khoa học đỉnh cao tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm ICISE phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển Trung tâm ICISE trở thành trung tâm khoa học có uy tín trong khu vực và quốc tế.