Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh Lai Châu

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, ưu tiên hạ tầng thiết yếu, đẩy nhanh giải ngân và sớm khởi công dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Anh; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Vinh cùng đại diện các sở, ngành.

Trước buổi làm việc, Phó Thủ tướng và đoàn công tác tham quan, trải nghiệm các sản phẩm khoa học, công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ người dân và hoạt động quản lý, điều hành. Các đại biểu thực hiện nghi thức nhân rộng Hệ sinh thái ứng dụng AI phục vụ nhân dân và hỗ trợ điều hành; khai trương Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu và Cổng dữ liệu mở tỉnh Lai Châu.

Ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn, đẩy nhanh giải ngân

Theo báo cáo, Lai Châu đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành lập Văn phòng điều phối và tổ chức các cuộc họp với cấp xã để rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đến ngày 13/11/2026, tỷ lệ giải ngân chung đạt 51,51% kế hoạch. Trong đó, nhóm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đạt 83,41%; chương trình phòng, chống ma túy đạt 61,35%.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - Lê Minh Ngân phát biểu tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Tỉnh nhìn nhận việc triển khai còn gặp khó do địa bàn rộng, đội ngũ cán bộ cấp xã mỏng, nhiều vị trí kiêm nhiệm; hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin tại một số vùng sâu, vùng xa, biên giới chưa đồng bộ, trong khi nguồn vốn đối ứng địa phương hạn chế. Lai Châu đề nghị các bộ, ngành Trung ương tăng cường hướng dẫn chuyên môn, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung và sớm giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho các lĩnh vực thiết yếu.

Thông tin về tình hình phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cho biết, năm 2026, GRDP ước tăng 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn hơn 3.400 tỷ đồng, vượt 39% dự toán Trung ương giao. Tỉnh cũng hoàn thành 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân sớm hơn kế hoạch.

Đáng chú ý, ngày 21/11/2026, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13). Theo lãnh đạo tỉnh, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối vùng.

Trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Lai Châu lựa chọn thử nghiệm có kiểm soát bốn sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, gồm Trợ lý nhân dân hỗ trợ thủ tục hành chính công đa ngôn ngữ; Trung tâm Tri thức hình ảnh và điều hành thông minh (VMS AI); Trợ lý ảo công vụ; và giải pháp tri thức hóa văn bản lưu trữ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ hoàn thiện, mở rộng các ứng dụng AI, kết nối dữ liệu dùng chung, tích hợp Trợ lý nhân dân với Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời mở rộng số hóa tài liệu lưu trữ, phát triển hệ thống tri thức hình ảnh phục vụ điều hành, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế dữ liệu.

Sớm khởi công dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận những kết quả Lai Châu đạt được, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong thử nghiệm ứng dụng AI. Phó Thủ tướng nhận định Lai Châu là điểm sáng của vùng trung du và miền núi phía Bắc trong năm 2026.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh còn cao, kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới còn hạn chế. Tỉnh cần xác định rõ thứ tự ưu tiên trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; tập trung nguồn lực cho hạ tầng thiết yếu, văn hóa, y tế và giáo dục tại các vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn, qua đó nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.

Đối với dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu khẩn trương hoàn thiện các công việc cần thiết để dự án sớm được khởi công. Cùng với đó, địa phương phải rà soát nguyên nhân chậm giải ngân, có giải pháp tháo gỡ cụ thể, nâng cao năng lực cán bộ, nhất là ở cấp xã, để chính sách được triển khai hiệu quả.

Về chuyển đổi số, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp, hỗ trợ Lai Châu đào tạo nguồn nhân lực, ưu tiên nguồn lực thí điểm các mô hình để có thể nhân rộng. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và sản phẩm đặc trưng, lấy chất lượng phục vụ người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Lai Châu khai trương Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu và Cổng dữ liệu mở tỉnh Lai Châu

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp thu, xem xét những đề xuất của tỉnh và đề nghị địa phương sớm xây dựng, đề xuất các chỉ tiêu năm 2027 trong tháng 12/2026.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Lai Châu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.