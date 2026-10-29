Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Sớm đưa Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế

Đến dự và phát biểu chào mừng lễ khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát chiều 29/10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai và khu vực.

Theo Phó Thủ tướng, công trình hoàn thành mở thêm cơ hội kết nối, nhưng lễ khánh thành mới là bước khởi đầu. Chặng đường tiếp theo đòi hỏi sự phối hợp giữa địa phương, các bộ, ngành và doanh nghiệp để đưa lợi thế hạ tầng thành động lực phát triển.

Nâng tầm Phù Cát, mở rộng kết nối quốc tế

Đánh giá vai trò của Phù Cát, Phó Thủ tướng cho rằng cảng hàng không này giữ vị trí quan trọng trong kết nối duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Việc bổ sung đường cất hạ cánh giúp nâng cao năng lực khai thác, đồng thời tạo điều kiện mở rộng giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và dịch vụ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Ông nhắc lại quá trình hình thành hơn 60 năm của sân bay Phù Cát, từ căn cứ quân sự trở thành sân bay lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch tăng đặt ra yêu cầu nâng cấp hạ tầng, đáp ứng sự phát triển của địa phương.

Với đường cất hạ cánh số 2, Phù Cát trở thành một trong năm sân bay của cả nước có hai đường cất hạ cánh song song. Theo Phó Thủ tướng, đây là dấu mốc thể hiện nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ trong phát triển hạ tầng chiến lược.

Việc đón chuyến bay quốc tế ngay dịp khánh thành cũng mang ý nghĩa thiết thực, tạo thêm cơ hội đưa Gia Lai kết nối với thị trường bên ngoài. Định hướng đặt ra là từng bước nâng công suất khai thác lên 5 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 theo quy hoạch.

Từ nền tảng đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa sân bay, hướng tới nhu cầu phát triển cao hơn sau năm 2030, sớm đưa Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế.

Để mở rộng kết nối, Gia Lai cần chủ động làm việc với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác nước ngoài nhằm tăng chuyến đến và đi từ Phù Cát, duy trì đường bay nội địa, mở rộng các chuyến bay charter quốc tế. Quá trình này cần đi cùng việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của địa phương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch trở thành động lực tăng trưởng quan trọng. Những hành trình liên kết biển, rừng và cao nguyên cần được kết nối với các trung tâm du lịch trong nước và quốc tế, qua đó cụ thể hóa mục tiêu của Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát.

Cùng với mở đường bay, tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, các cơ quan chuyên ngành và đơn vị quản lý khai thác để vận hành sân bay an toàn, đồng bộ, đúng quy định. Định hướng phát triển Phù Cát cần đáp ứng nhu cầu vận tải, phát triển kinh tế và yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Gắn sân bay với không gian phát triển mới

“Hạ tầng giao thông đi trước mở đường cho phát triển”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh. Theo ông, đầu tư đồng bộ hạ tầng chiến lược giúp thu hút nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Thực hiện nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay quốc tế từ Macau hạ cánh xuống Cảng hàng không Phù Cát.

Với Gia Lai, lợi thế hàng không cần được đặt trong tổng thể liên kết giữa cao nguyên với biển. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh khẩn trương rà soát, cụ thể hóa quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các chương trình phát triển; nghiên cứu định hướng khu vực cảng hàng không, vùng phụ cận gắn với hình thành không gian đô thị và dịch vụ sân bay.

Hướng phát triển này cần kết nối với cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, cảng Quy Nhơn, cảng Phù Mỹ trong tương lai cùng các dự án du lịch, năng lượng. Sự đồng bộ giữa các công trình sẽ tạo điều kiện hình thành những hành lang kinh tế mới, khai thác tốt hơn tiềm năng của địa phương và khu vực.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý vai trò của Phù Cát cùng Cảng hàng không Pleiku trong thu hút đầu tư, khai thác lợi thế về không gian, quỹ đất và tài nguyên. Các lĩnh vực được nhấn mạnh gồm nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến, vận tải, logistics, thương mại và dịch vụ.

Để đón các nguồn lực này, Gia Lai cần cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, ưu tiên dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo nhiều việc làm. Đặc biệt, đầu tư giao thông phải gắn với phát triển chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy hoạch và nguồn lực; xem xét ưu tiên các công trình có tính liên kết vùng, sức lan tỏa lớn theo thẩm quyền và khả năng cân đối ngân sách.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa sân bay Phù Cát, sớm đưa nơi đây trở thành cảng hàng không quốc tế.

“Tinh thần chung là trung ương đồng hành, địa phương chủ động, doanh nghiệp tiên phong; cùng tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới”, ông nhấn mạnh.

Cùng với phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương chăm lo đời sống người dân, bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Ông tin tưởng Gia Lai sẽ tận dụng tốt cơ hội từ hạ tầng mới để tạo bước chuyển trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch, mở rộng giao thương và nâng cao vị thế trong liên kết vùng.

Thăm người dân khu tái định cư Núi Cấm Trong chương trình công tác tại Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi đời sống, lắng nghe nguyện vọng của người dân tại khu tái định cư Núi Cấm (thôn Thắng Hùng, xã Cát Tiến), đồng thời tặng quà các gia đình chính sách đã và đang xây dựng nhà tại đây. Khu tái định cư thuộc dự án di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng thiên tai sạt lở tại Núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến). Giai đoạn 1 có diện tích 3,2 ha, tổng kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng, đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 6/2025.