Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Rà soát kỹ các chính sách trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung vào 7 nhóm chính sách

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thiết kế theo tư duy lập pháp mới tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, theo hướng Luật quy định những vấn đề khung, có tính nguyên tắc; những vấn đề thường xuyên biến động được giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Dự thảo Luật tập trung vào 7 nhóm chính sách gồm: Đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất; hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất; hoàn thiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất.

Bên cạnh đó, dự thảo chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, phân cấp, phân quyền; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Rà soát kỹ các chính sách còn nhiều ý kiến khác nhau

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao việc các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ và đề xuất phương án tháo gỡ những vướng mắc trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là các vấn đề về phân cấp thẩm quyền thu hồi đất, quy định công chứng, chính sách bồi thường và xác định giá đất…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu theo hướng chỉ đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) những quy định mang tính khung, nguyên tắc, qua đó hạn chế việc phải thường xuyên sửa đổi khi thực tiễn phát sinh những vấn đề mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kết luận cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đối với những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ.

Trong đó, cần đánh giá lại chính sách bồi thường, bảo đảm không tạo kẽ hở dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tiêu cực. Đối với cơ chế tính giá đất và bảng giá đất, cần nghiên cứu, thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bên cạnh đó, nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang; trên cơ sở đó giao Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm các chính sách được triển khai phù hợp với thực tiễn.

Sẽ đưa hồ sơ lên VNeID lấy ý kiến nhân dân Tại cuộc họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã rà soát 64 luật, bộ luật có liên quan trực tiếp đến dự thảo luật, đồng thời rà soát chủ trương, đường lối của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Bộ cũng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường ngày 21-8-2026 về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Sau khi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ dự án luật và báo cáo Thủ tướng. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, Bộ đã tổ chức các hội thảo lấy ý kiến tại khu vực phía Bắc, miền Trung và miền Nam. Các đơn vị chuyên môn cũng làm việc với Bộ Xây dựng để rà soát, thống nhất nội dung liên quan giữa các luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất các nội dung về tài chính đất đai, giá đất và các vấn đề liên quan. Hiện các đơn vị kỹ thuật đang hoàn tất thủ tục để đưa hồ sơ lên VNeID phục vụ lấy ý kiến nhân dân.