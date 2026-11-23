Toàn cảnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa quân dân tại xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Ngày hội được tổ chức tại liên khu dân cư gồm 7 thôn, bản Tây An, Tây Nguyên, Tây Sơn, Mường So, Huổi Én, Nà Củng và Vàng Bâu. Cùng tham dự có bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tỉnh Lai Châu có Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Vinh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Đoàn công tác dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại liên khu dân cư xã Phong Thổ

Ngày hội diễn ra trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18 đến 24/11/2026, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đoàn kết tạo động lực phát triển ở vùng biên Lai Châu

Liên khu dân cư có 1.608 hộ với 7.476 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống. Trong năm qua, các thôn, bản đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa. Người dân duy trì 11 mô hình kinh tế hiệu quả, với mức thu nhập bình quân tại các địa bàn đạt từ 43 đến 65 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,35% mỗi năm; hiện còn 71 hộ nghèo, chiếm 4,41%, và 161 hộ cận nghèo, chiếm 10%. Có 1.540 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Cùng với phát triển kinh tế, liên khu duy trì 25 đội văn nghệ quần chúng, một câu lạc bộ gia đình hạnh phúc và các lễ hội truyền thống như Nàng Han, Kin Lẩu Khẩu Mẩu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Ngày hội Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới được chú trọng. Cả 7 thôn, bản có tổ tự quản an ninh, trật tự; trong đó 5 thôn, bản thành lập tổ tự quản đường biên, mốc giới, phối hợp với Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Phong trào “Bình dân học vụ số”, sử dụng định danh điện tử và các tiện ích số cũng được triển khai tại cơ sở.

Tại Ngày hội, ông Đồng Văn Khương, người có uy tín tại bản Mường So, chia sẻ kinh nghiệm vận động Nhân dân đoàn kết, hòa giải ở cơ sở, bảo tồn tiếng nói, trang phục, điệu xòe và nghề chế tác đàn tính của đồng bào Thái, đồng thời động viên con cháu tích cực học tập, phát triển sản xuất và chung tay giữ gìn bình yên nơi biên cương.

Giữ bản sắc văn hóa, chăm lo đời sống Nhân dân

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm an ninh biên giới tại xã Phong Thổ. Theo Phó Thủ tướng, kết quả có được bắt nguồn từ sự đồng lòng của Nhân dân, vai trò của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín, già làng, trưởng bản và sự gắn bó giữa đồng bào với lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân. Cán bộ, đảng viên cần sâu sát cơ sở, hiểu phong tục, tiếng nói của đồng bào, cùng người dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và đời sống. Ông nhấn mạnh: “Mỗi người dân là một cột mốc sống của Bộ đội Biên phòng”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác tặng quà động viên đại diện liên khu dân cư, hộ dân trong Ngày hội

Bên cạnh giữ vững an ninh biên giới, địa phương cần bảo tồn, phát huy bản sắc các dân tộc Tây Bắc; xây dựng nếp sống văn minh, vận động xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết và các hủ tục. Phó Thủ tướng lưu ý phát triển kinh tế phải phù hợp điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất; hướng dẫn kỹ thuật tận nơi, thúc đẩy liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã và sản phẩm OCOP nhằm tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững.

Đối với vùng Mường So, Phó Thủ tướng đề nghị chú trọng bảo vệ rừng đầu nguồn, nguồn nước, chủ động phòng, chống thiên tai; đồng thời khai thác tiềm năng cảnh quan, nhà sàn, nghề thủ công, ẩm thực và nghệ thuật xòe Thái để phát triển du lịch cộng đồng. Trong quá trình đó, người dân phải thực sự là chủ thể và được hưởng lợi; hoạt động du lịch không làm mai một những giá trị văn hóa truyền thống.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn quan tâm đến vùng Tây Bắc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới; tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phong Thổ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh Lai Châu trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao quà cho đại diện 7 thôn, bản cùng 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân và người có uy tín.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cũng trao quà động viên liên khu dân cư và 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau phần lễ, các đại biểu tham quan không gian văn hóa, trưng bày sản phẩm địa phương và giao lưu cùng Nhân dân.

Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc vùng biên cùng nhìn lại kết quả xây dựng khu dân cư, tôn vinh văn hóa truyền thống và thắt chặt tình đoàn kết quân dân.