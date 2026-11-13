Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: 'Nhà nước đã có thông tin thì không yêu cầu người dân kê khai lại'

Sáng 13/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ tổng kết, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Việt Nam số - Kết nối tương lai" do Bộ Công an tổ chức.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi Lễ - Ảnh: CP

Chuyển đổi số đang chuyển từ "có nền tảng" sang "có người dùng"

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận thấy một chuyển động rất rõ nét: Chuyển đổi số đang chuyển từ "có nền tảng" sang "có người dùng", từ "cung cấp dịch vụ" sang "tạo ra giá trị và sự thuận tiện thực chất".

Phó Thủ tướng ghi nhận 34 địa phương đã rà soát, triển khai các cơ chế khuyến khích miễn, giảm phí, lệ phí, qua đó người dân chủ động cung cấp 22 loại giấy tờ, thông tin của mình cho cơ quan Nhà nước.

Các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông dữ liệu, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 634 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Có 34 địa phương huy động ít nhất 1 cán bộ và 3 đại sứ số hỗ trợ trực tiếp tại các trung tâm Phục vụ hành chính công và khu vực miền núi, quan tâm giúp đỡ người yếu thế, người gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng hoa 8 tập thể có đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ số, xã hội số - Ảnh: CP

Đối với Hệ thống đấu giá tài sản công do Bộ Công an triển khai, Phó Thủ tướng đánh giá việc đưa hệ thống vào hoạt động chính thức đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia đấu giá trực tuyến, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong xử lý tài sản công.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Mức độ sử dụng dịch vụ số giữa các nhóm dân cư, các địa bàn chưa đồng đều. Mặc dù số người thường xuyên sử dụng VNeID ngày càng tăng, tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến mới đạt 59,78%; tình trạng lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số còn chưa đồng đều…

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: CP

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo phương châm "cầm tay chỉ việc"

Từ thực tiễn triển khai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số; phát huy hiệu quả nền tảng Bình dân học vụ số; hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ trên VNeID và các nền tảng số.

Bố trí cán bộ trực tiếp tại các trung tâm Phục vụ hành chính công để hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo phương châm "cầm tay chỉ việc", bảo đảm tính bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Khuyến khích, tạo điều kiện để người dân chủ động, tự giác tham gia môi trường số, qua đó trực tiếp thụ hưởng những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Tiếp tục rà soát, mở rộng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí và các ưu đãi nhằm khuyến khích người dân tham gia môi trường số.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải chuyển mạnh từ tư duy "vận động người dân sử dụng" sang "tạo ra lợi ích để người dân chủ động tham gia và hình thành thói quen số".

Phó Thủ tướng và các đại biểu khai trương Hệ thống đấu giá trực tuyến - Ảnh: CP

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện và khai thác dữ liệu thực chất, hiệu quả, lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu. Các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương hoàn thiện, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu; dữ liệu được làm sạch đến đâu phải đưa vào khai thác, phục vụ cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đến đó.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm thực hiện nhất quán nguyên tắc: "Nhà nước đã có thông tin thì không yêu cầu người dân kê khai, cung cấp lại thông tin".

Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển VNeID và các nền tảng số trở thành điểm truy cập thuận tiện, tin cậy, thống nhất cho người dân. Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, cấp chữ ký số và cung cấp những tiện ích thiết yếu trong các lĩnh vực thanh toán, an sinh xã hội, y tế, giáo dục.

Bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng văn hóa số. Tăng cường xác thực tài khoản giao dịch, triển khai các giải pháp định danh, xác thực trên không gian mạng; chủ động cảnh báo sớm các nguy cơ, rủi ro, phòng, chống lừa đảo trên môi trường số. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong phát triển kỹ năng số, ứng xử văn minh và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trên không gian mạng...