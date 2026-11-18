Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao của COP31. (Nguồn: VGP)

Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao sáng 17/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ rõ thách thức lớn hiện nay là khoảng cách giữa cam kết và hành động khí hậu thực tế, đồng thời các quốc gia đang phát triển vẫn gặp nhiều rào cản khi tiếp cận nguồn lực tài chính và công nghệ.

Phó Thủ tướng khẳng định tinh thần “đã cam kết phải thực hiện, đã hành động phải đạt hiệu quả”; cho biết, Việt Nam đang chủ động huy động nguồn lực nội tại cho công tác thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển nông nghiệp phát thải thấp, tiêu biểu là việc triển khai Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trên cơ sở nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu ba đề xuất:

Một là, các nước phát triển và định chế tài chính quốc tế cần giữ vai trò dẫn dắt, hướng tới huy động 1,3 nghìn tỷ USD tài chính khí hậu mỗi năm vào năm 2035; ưu tiên nguồn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi cho các hoạt động thích ứng tại các nước đang phát triển.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Diễn đàn. (Nguồn: VGP)

Hai là, thúc đẩy chuyển giao công nghệ thông qua việc hài hòa giữa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với khả năng tiếp cận công nghệ xanh.

Ba là, bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra công bằng, bao trùm, lấy con người làm trung tâm, chú trọng bảo vệ sinh kế của người dân và hỗ trợ nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị các quốc gia củng cố hợp tác đa phương, tăng cường đối thoại để bảo đảm các biện pháp thương mại liên quan đến khí hậu được thực thi minh bạch, tuân thủ luật lệ quốc tế và không tạo thêm rào cản cho các nền kinh tế đang phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Tọa đàm cấp cao “Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới”. (Nguồn: VGP)

Cũng trong ngày 17/11, tại gian triển lãm của Việt Nam ở COP31, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì Tọa đàm cấp cao “Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới”. Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi xanh chính là động lực để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia các dự án xanh và vận hành thị trường các-bon. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp gắn chuyển đổi xanh với chuyển đổi số, đồng thời đề nghị các đối tác quốc tế mở rộng dòng vốn ưu đãi và chuyển giao công nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phó Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 3 Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với tổng giá trị dự kiến lên tới 260 triệu USD, bao gồm: Thỏa thuận giữa Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam với Tập đoàn Đại Dũng; giữa Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam với Tập đoàn Stavian; giữa Ngân hàng BIDV với Cơ quan Phát triển Pháp (AfD). Riêng thỏa thuận giữa BIDV và AfD tập trung thiết lập hạn mức tín dụng xanh tài trợ cho các dự án chuyển đổi trong lĩnh vực dệt may, thực phẩm và đồ uống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ công bố Sáng kiến P-CRAFT do Việt Nam khởi xướng. (Nguồn: VGP)

Cũng tại gian triển lãm Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Lễ công bố Sáng kiến đối tác chuyển đổi chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT) do Việt Nam khởi xướng. Đây là cơ chế đối tác tự nguyện, mở và bao trùm, đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện Thỏa thuận Paris, Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal và Chương trình nghị sự 2030 của Liên hiệp quốc.

Phó Thủ tướng khẳng định, P-CRAFT hướng tới kết nối người sản xuất, doanh nghiệp với thị trường, công nghệ và nguồn vốn xanh. Quá trình này phải gắn liền với bảo tồn thiên nhiên, phân chia công bằng lợi ích và lấy những chuyển biến tích cực trong đời sống người nông dân làm thước đo thành công.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quá trình chuyển đổi cần gắn với bảo vệ thiên nhiên, bảo đảm sinh kế và phân chia công bằng cơ hội, chi phí, lợi ích, lấy những thay đổi thực chất đối với người nông dân làm thước đo thành công. (Nguồn: VGP)

Ngay tại lễ ra mắt, P-CRAFT đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) và Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam chính thức tham gia với tư cách thành viên sáng lập.

Sáng kiến cũng quy tụ mạng lưới thành viên kỹ thuật uy tín gồm Canada, Nhật Bản, tổ chức SNV, Grow Asia, Mekong Capital, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), Chương trình môi trường Liên hiệp quốc (UNEP), Tập đoàn Bayer, Tập đoàn Nestlé, Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) và Quỹ Oxfam.