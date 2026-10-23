Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Năm 2027, ít nhất 30% đề tài nghiên cứu phải gắn với doanh nghiệp

Sáng 23/10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị - Ảnh: CP

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá hệ thống cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ đã tương đối hoàn thiện, với nhiều quy định đột phá về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, chấp nhận rủi ro và đặt hàng.

Các quy định liên quan đến ngân sách, thuế, tài sản công, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn và đo lường cũng từng bước đồng bộ. Vấn đề trọng tâm là tổ chức thực hiện, khắc phục tâm lý e ngại, không dám làm.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, quy mô liên kết còn nhỏ, chưa đồng đều; doanh nghiệp chưa thực sự giữ vai trò trung tâm. Dẫn số liệu giai đoạn 2021–2025 có 42 chương trình với khoảng 4.800 nhiệm vụ nghiên cứu, sử dụng 17.000 tỷ đồng nhưng ít kết quả trở thành sản phẩm trên thị trường. Nguyên nhân trước hết là nhiệm vụ nghiên cứu chưa xuất phát từ bài toán phát triển và nhu cầu ứng dụng của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: CP

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đánh giá toàn diện năng lực các cơ sở nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước; hệ thống hóa theo ngành, lĩnh vực, hình thành bản đồ năng lực nghiên cứu và cơ sở dữ liệu để doanh nghiệp dễ dàng tìm được đơn vị có thế mạnh phù hợp.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp rà soát hoạt động nghiên cứu của từng ngành, lĩnh vực, xây dựng định hướng và mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ cho 3–5 năm tới. Các bộ, ngành phải xác định rõ bài toán phát triển cần giải quyết để đặt hàng nghiên cứu.

Đối với nông nghiệp, Phó Thủ tướng nêu yêu cầu làm chủ công nghệ giống, nâng cao năng suất, chất lượng và dự kiến tổ chức cuộc họp chuyên đề về ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, môi trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và UBND các địa phương khẩn trương thành lập Quỹ phát triển KH&CN theo quy định - Ảnh: CP

Trên cơ sở định hướng, bản đồ năng lực và Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các bộ, ngành cùng viện, trường xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu hằng năm phù hợp năng lực từng cơ sở, phân định rõ trách nhiệm, tránh trùng lặp, lãng phí.

Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu chuyển mạnh từ giao từng đề tài, nhiệm vụ sang giao nhiệm vụ theo gói, gắn quyền chủ động và trách nhiệm của đơn vị nghiên cứu với mục tiêu, sản phẩm đầu ra. Không để tình trạng nghiệm thu xong nhưng kết quả không có nơi sử dụng.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2027, ít nhất 30% đề tài nghiên cứu phải gắn với doanh nghiệp cụ thể, có sự tham gia hợp tác, cùng nghiên cứu và chia sẻ nguồn lực; phấn đấu nâng tỷ lệ này lên ít nhất 50% trong giai đoạn tiếp theo. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện...