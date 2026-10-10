Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Trung tâm ICISE

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng lắng nghe các kiến nghị của Giáo sư Trần Thanh Vân, đồng thời trao đổi ý kiến về những vướng mắc liên quan cơ chế hoạt động, kinh phí hỗ trợ và tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế tại ICISE.

Để tháo gỡ những vướng mắc này, Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ rà soát cơ sở pháp lý, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp với tính chất của một tổ chức khoa học phi lợi nhuận, tạo cơ sở cho việc hỗ trợ Trung tâm hoạt động ổn định, lâu dài.

Giáo sư Trần Thanh Vân trình bày những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển Trung tâm ICISE. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Về kinh phí hoạt động, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tỉnh Gia Lai xây dựng đề án hỗ trợ kinh phí giai đoạn 2027-2030 đối với các hội thảo khoa học quốc tế tại ICISE; hướng dẫn 4 nhóm nghiên cứu xuất sắc của Trung tâm tiếp cận nguồn tài trợ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) và các chương trình khoa học, công nghệ quốc gia từ đầu năm 2027.

Đối với hạ tầng nghiên cứu, Trường đại học Quy Nhơn được giao chủ trì xây dựng đề án đầu tư công phòng thí nghiệm trọng điểm tại trường, phục vụ hoạt động nghiên cứu của ICISE, Trường đại học Quy Nhơn và các cơ sở khoa học trong khu vực miền trung.

Các cơ quan liên quan cũng được giao nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục tổ chức hội thảo khoa học quốc tế; triển khai chính sách thị thực miễn phí thời hạn 5 năm và tạm trú 10 năm đối với các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế có nhiều đóng góp cho Việt Nam theo nội dung được thống nhất tại buổi làm việc.

Ông Trần Anh Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giải đáp một số thắc mắc liên quan vướng mắc tại Trung tâm ICISE.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo sư Trần Thanh Vân cùng các cộng sự trong việc xây dựng, phát triển Trung tâm ICISE.

Đặc biệt là việc kết nối cộng đồng khoa học Việt Nam với thế giới, thu hút nhiều nhà khoa học uy tín, trong đó có các nhà khoa học đoạt giải Nobel đến Việt Nam trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế khoa học Việt Nam, thúc đẩy giao lưu trí thức và tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Phó Thủ tướng cho rằng, những đóng góp của ICISE cần được tạo điều kiện phát huy hơn nữa. Vì vậy, các bộ, ngành và địa phương cần phối hợp rà soát, hoàn thiện cơ chế hoạt động, tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý, kinh phí và thủ tục hành chính; nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm hoạt động của Trung tâm ổn định, lâu dài.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai được giao phối hợp các bộ, ngành xây dựng đề án tổng thể phát triển Khu đô thị Khoa học Quy Hòa, lấy Trung tâm ICISE làm hạt nhân, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam trong khu vực.