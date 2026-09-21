Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, logistics không còn chỉ là một ngành dịch vụ hỗ trợ, mà cần được nhìn nhận như một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, là yếu tố trực tiếp quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ phát biểu tại diễn đàn.

Đối với vùng Đồng bằng sông Hồng, điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng tới các mục tiêu phát triển chiến lược đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết số 30-NQ/TW và Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 4-5-2024.

Phó thủ tướng cho rằng khu vực có nhiều lợi thế để trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của phía Bắc, nhưng cần khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, kết nối chưa liên hoàn. Từ đó, chuyển từ tư duy “quản lý, hỗ trợ” sang “kiến tạo, phục vụ và phát triển”, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm phát triển logistics thực sự trở thành một ngành kinh tế dịch vụ quan trọng của đất nước nói chung và vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng, giữ vai trò tối ưu hóa chuỗi cung ứng, kết nối toàn bộ sản xuất, cung ứng và tiêu dùng của đất nước.

Cũng tại diễn đàn, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết, ngày 28-8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Trong đó, xác định mục tiêu phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững.

“Mục tiêu trong Nghị quyết 27-NQ/TW đã khẳng định, đến năm 2030, vùng Đồng bằng sông Hồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm và tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa, điện tử, chuyển đổi số, không gian, trí tuệ nhân tạo, ô tô, điện máy. Trong đó, có nhấn mạnh logistics. Như vậy, định hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng đã được các cấp cao nhất khẳng định và đặt ra sự liên kết giữa các địa phương, trong đó có logistics”, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng chia sẻ.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc diễn đàn.

Theo Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng, thử thách cho yêu cầu phát triển logistics không chỉ do cơ cấu điều kiện cụ thể đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Hồng, mà đây còn là xu hướng tất yếu của thị trường quốc tế cũng như là yêu cầu thực tế của quá trình phát triển logistics Việt Nam thời gian vừa qua.

Đồng chí Lê Ngọc Châu phát biểu.

Về phía địa phương, đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng nhấn mạnh: Những năm qua, dịch vụ logistics trên địa bàn Hải Phòng phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 10%/năm, tỷ trọng đóng góp vào GRDP thành phố bình quân khoảng 11,5%. Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Hải Phòng cũng liên tục tăng qua các năm.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Theo lãnh đạo thành phố, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và cạnh tranh giữa các trung tâm logistics ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra đối với vùng Đồng bằng sông Hồng không dừng ở việc mở rộng quy mô logistics. Mục tiêu cao hơn là hình thành cực logistics quốc gia có tính kết nối cao, năng lực cạnh tranh quốc tế và giá trị gia tăng lớn.

Theo đó, Hải Phòng đặt trọng tâm vào kết nối đồng bộ cảng biển, sân bay, đường sắt và các trung tâm logistics; đồng thời thúc đẩy số hóa, tự động hóa và chuyển đổi xanh.