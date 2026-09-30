Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không được cản trở quyền tiếp cận biển của người dân

Chiều 30/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đối với dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kết luận. Ảnh: CP

Đề nghị giữ quy định tần suất kiểm kê khí nhà kính là 2 năm

Phát biểu tại cuộc họp, đối với dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thống nhất không đưa quy định bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường vào dự án Luật. Tuy nhiên, cần nêu rõ hằng năm Nhà nước vẫn bố trí, bảo đảm nguồn lực để thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Về quản lý nước mặt, Phó Thủ tướng thống nhất với phương án giải trình của Bộ NN&MT, trong đó cần đánh giá đầy đủ khả năng chịu tải của nguồn nước để làm căn cứ cân đối, xem xét việc cấp phép.

Đối với tần suất kiểm kê khí nhà kính, Phó Thủ tướng đề nghị giữ quy định hiện hành là 2 năm. Trường hợp các yêu cầu, quy định quốc tế có thay đổi thì nghiên cứu điều chỉnh phù hợp. Không nên đặt thêm yêu cầu kiểm kê hằng năm khi chưa cần thiết, nhất là trong bối cảnh đang hoàn thiện chính sách để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng cao.

Về ý kiến của Bộ Tài chính liên quan đến định mức, tiêu chuẩn chi cho môi trường, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&MT tiếp thu, quy định rõ trong dự thảo. Các nội dung về giải thích từ ngữ cũng cần được rà soát, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định liên quan.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&MT tiếp tục lấy ý kiến thành viên, rà soát, hoàn thiện về nội dung các dự án luật bảo đảm chặt chẽ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Ảnh: CP

Cần bổ sung quy định bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân

Đối với dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&MT tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là ý kiến của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng thời bám sát kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giải trình, tiếp thu chặt chẽ.

Phó Thủ tướng lưu ý, nội dung về không gian biển liên quan đến nhiều luật, do đó phải rà soát kỹ để bảo đảm không chồng lấn, mâu thuẫn với các luật khác.

Về chế độ thu, chi tài chính, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&MT tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, thống nhất rà soát, chỉnh sửa quy định theo hướng rõ ràng, thuận lợi cho thực hiện.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung quy định bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân. Việc giao, cho thuê, quản lý, vận hành các khu vực biển phải được thiết kế phù hợp, không được cản trở quyền tiếp cận biển của người dân.

Các hoạt động quản lý, khai thác, dịch vụ trên biển cần được tổ chức hợp lý, bảo đảm vệ sinh, trật tự và các điều kiện phục vụ người dân nhưng vẫn phải duy trì khả năng tiếp cận, đi lại, tắm biển của cộng đồng.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&MT tiếp tục lấy ý kiến thành viên, rà soát, hoàn thiện về nội dung các dự án luật bảo đảm chặt chẽ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.