Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng gặp làm việc với ông Simon Stiell, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Ngày 18/11, trong chuyến công tác tham dự Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có các cuộc gặp làm việc với ông Simon Stiell, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Simon Watts, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu New Zealand và lãnh đạo hai Ngân hàng Standard Chartered và HSBC.

Tham dự Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.

Đề nghị UNFCCC hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết khí hậu, phát triển thị trường carbon

Tại cuộc gặp với Thư ký điều hành UNFCCC Simon Stiell, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định vai trò trung tâm của UNFCCC và Thỏa thuận Paris trong hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu; nhấn mạnh tham vọng và hành động khí hậu phải đi đôi với hỗ trợ thực chất, khả năng tiếp cận nguồn lực, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quyền phát triển chính đáng của các nước đang phát triển.

Đánh giá cao vai trò của Ban Thư ký UNFCCC trong thúc đẩy tiến trình đàm phán và hỗ trợ các nước đang phát triển, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thư ký tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật, nâng cao năng lực thực hiện các cam kết khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển thị trường carbon; kết nối các nguồn tài chính và đối tác quốc tế, thúc đẩy triển khai các khuôn khổ hợp tác hiện có.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Thư ký UNFCCC tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật, nâng cao năng lực thực hiện các cam kết khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Chia sẻ với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, ông Simon Stiell cho biết COP31 đang đi sâu vào đàm phán kỹ thuật về chuyển dịch công bằng, giảm phát thải, mục tiêu toàn cầu về thích ứng và tài chính khí hậu; tuy không có vấn đề lớn nhưng các bên đàm phán, trong đó có Việt Nam, cần rất nỗ lực để kết quả Hội nghị cho thấy có tiến triển trong hành động khí hậu và minh chứng của hợp tác đa phương, nhất là trong bối cảnh chia rẽ địa chính trị và xung đột tại nhiều khu vực.

Ông Simon Stiell hoan nghênh các nỗ lực ứng phó khí hậu của Việt Nam, mong Việt Nam gửi Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC) cập nhật tới Ban Thư ký để làm cơ sở thúc đẩy hợp tác; bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ kết nối với các cơ quan chuyên môn phù hợp của Liên hợp quốc để triển khai sáng kiến P-CRAFT .

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - New Zealand về nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Biến đổi khí hậu New Zealand Simon Watts, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand; đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, nhất là Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ký tháng 8/2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Bộ trưởng Biến đổi khí hậu New Zealand Simon Watts - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Ghi nhận sự hỗ trợ thiết thực của New Zealand đối với Việt Nam trong các lĩnh vực an toàn đập, phát triển cây ăn quả và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi xanh, tài chính khí hậu và giao dịch phát thải; đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Simon Watts bày tỏ vui mừng trước các kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong tháng 8/2026, nhất là việc hai bên ký kết các văn bản hợp tác về nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác về giảm phát thải, an ninh lương thực, nâng cao năng suất và năng lực chống chịu trong nông nghiệp; sẵn sàng phối hợp và ủng hộ sáng kiến P-CRAFT của Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi xanh - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Bộ trưởng Simon Watts chia sẻ Hệ thống giao dịch phát thải New Zealand (NZ ETS) vận hành chính thức từ năm 2008, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn trong lĩnh vực này; đồng thời trân trọng mời Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, làm việc tại New Zealand trong thời gian tới.

Standard Chartered cam kết lâu dài với Việt Nam trong chuyển đổi xanh

Tại buổi tiếp Giám đốc cấp cao toàn cầu phụ trách Phát triển thị trường carbon của Ngân hàng Standard Chartered Chris Leeds, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Ngân hàng Standard Chartered đối với phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam; khẳng định cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 và các nỗ lực của Việt Nam thúc đẩy số hóa, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và nền kinh tế phát thải thấp.

Phó Thủ tướng tiếp Giám đốc cấp cao toàn cầu phụ trách Phát triển thị trường carbon của Ngân hàng Standard Chartered Chris Leeds - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng đề nghị Standard Chartered tiếp tục hỗ trợ nguồn lực tài chính để triển khai các mục tiêu khí hậu, đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn như năng lượng, đồng thời tăng cường tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển thị trường carbon.

Phó Thủ tướng trao quà lưu niệm tặng ông Chris Leeds - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Ông Chris Leeds khẳng định cam kết lâu dài với Việt Nam trong chuyển đổi xanh và cho biết đang ưu tiên tài chính cho các doanh nghiệp xanh. Ngân hàng hoan nghênh việc Việt Nam đã thành lập sàn giao dịch tín chỉ carbon và sẵn sàng hỗ trợ phát triển hạ tầng thị trường đáng tin cậy, tăng kết nối với các sàn quốc tế, tham gia Khung thị trường carbon chung ASEAN (ACCF). Bên cạnh đó, Standard Chartered bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác về tài chính thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển xanh.

HSBC cam kết huy động 12 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi kinh tế và phát triển bền vững

Phó Thủ tướng tiếp Giám đốc Điều hành, Trưởng bộ phận Phát triển bền vững và Biến đổi khí hậu khu vực Châu Á và Trung Đông của Ngân hàng HSBC Justin Wu - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Tại buổi tiếp Giám đốc Điều hành, Trưởng bộ phận Phát triển bền vững và Biến đổi khí hậu khu vực Châu Á và Trung Đông của Ngân hàng HSBC Justin Wu, Phó Thủ tướng ghi nhận đóng góp lâu dài của HSBC đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; cho biết Việt Nam đã cập nhật Quy hoạch điện VIII và sẵn sàng tạo điều kiện cho đầu tư năng lượng sạch, trong đó có điện gió ngoài khơi; đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tài chính khí hậu bền vững, hỗ trợ các dự án phát triển hạ tầng thích ứng và nông nghiệp tuần hoàn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ tiên tiến, ít phát thải.

Phó Thủ tướng trao quà lưu niệm tặng ông Justin Wu - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Ông Justin Wu chúc mừng các thành tựu phát triển của Việt Nam và khẳng định cam kết huy động 12 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi kinh tế và phát triển bền vững; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế, đào tạo, nâng cao năng lực trong chuyển dịch năng lượng và hành động khí hậu; đề xuất mở rộng hợp tác đầu tư hạ tầng năng lượng tái tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tài chính cho năng lượng sạch, tái tạo.

Gia Huy