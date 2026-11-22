Tham dự chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo bộ ngành, Thành phố Bắc Ninh và hàng nghìn công nhân, người lao động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Ngày hội Văn hóa công nhân. Ảnh: Hữu Chánh

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh và là động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân lao động, xây dựng văn hóa công nhân là một bộ phận quan trọng của nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, một giải pháp quan trọng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hữu Chánh

Đối với giai cấp công nhân, văn hóa vừa góp phần nâng cao tri thức, bản lĩnh, tay nghề, tác phong và kỷ luật lao động, vừa bồi đắp nhân cách, lối sống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Một nền công nghiệp hiện đại không thể chỉ được tạo nên bởi máy móc, công nghệ và vốn đầu tư, mà còn phải được xây dựng từ những con người có tri thức, kỹ năng, kỷ luật lao động, trách nhiệm nghề nghiệp và văn hóa ứng xử.

Công nhân không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân chính là chăm lo cho chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hữu Chánh

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, Công đoàn Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng, muốn người công nhân yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, cống hiến cho đất nước, bên cạnh việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, cần quan tâm đến sức khỏe, đời sống tinh thần và môi trường văn hóa nơi làm việc. Muốn phong trào công nhân phát triển bền vững, cần tạo điều kiện để mỗi người công nhân không chỉ được làm việc, được cống hiến mà còn được học tập, sáng tạo, giao lưu và phát triển toàn diện.

Thấu hiểu nhu cầu đó, thời gian qua, các cấp Công đoàn đã quan tâm chú trọng triển khai các giải pháp chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động. Các cấp Công đoàn đã chủ động tổ chức và thương lượng, đề xuất phối hợp với cơ quan chức năng, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú phục vụ đoàn viên, công nhân lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Ngày hội văn hoá công nhân. Ảnh: Hữu Chánh

Nhiều chương trình, mô hình hoạt động văn hóa sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện tham gia thụ hưởng của công nhân được các cấp công đoàn xây dựng và triển khai như: Chương trình Tháng Công nhân, Tết sum vầy, Giờ thứ 9, Giờ tan ca, Tuần lễ văn hóa thể thao công nhân lao động; các mô hình Không gian văn hóa công nhân…

Với mong muốn hình thành một chiến dịch tổ chức đồng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao trong các cấp công đoàn phục vụ công nhân lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp công đoàn. Theo đó, mỗi công đoàn ngành, địa phương phải tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp ngành, địa phương; mỗi công đoàn cơ sở tổ chức một hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Các hoạt động được triển khai đồng loạt từ ngày 18 - 24/11 hàng năm.

Các hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội. Ảnh: Hữu Chánh

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Thái Thu Xương, để Ngày hội Văn hóa Công nhân được thực sự lan tỏa sâu rộng, đi vào chiều sâu, các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động cần đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở. Chủ động chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tổ chức công đoàn; đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mỗi đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương, của doanh nghiệp và của tổ chức Công đoàn; tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Bên cạnh đó, cần gắn văn hóa với năng suất, chất lượng và an toàn lao động; nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và ý thức giữ gìn an toàn vệ sinh lao động; tích cực thực hiện phong trào thi đua giỏi việc, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thu nhập tốt do Tổng Liên đoàn phát động.

Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu cắt băng khánh thành Không gian văn hóa Công ty Pearl Global Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

+ Cũng trong sáng 22/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm công nhân lao động và dự lễ cắt băng khánh thành Không gian văn hóa Công ty Pearl Global Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh. Việc khánh thành Không gian văn hóa tại Công ty Pearl Global Việt Nam góp phần bổ sung không gian sinh hoạt văn hóa cho công nhân, người lao động tại doanh nghiệp, tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động giao lưu, học tập, rèn luyện và thụ hưởng các giá trị văn hóa.