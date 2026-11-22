Dự ngày hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Cùng dự có đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía thành phố Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, cán bộ công đoàn và đông đảo đoàn viên, công nhân lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội.

Chăm lo chất lượng nguồn nhân lực

Ngày hội Văn hóa công nhân thu hút khoảng 3 nghìn đoàn viên, người lao động và Nhân dân tham gia trực tiếp với gần 10 nghìn người theo dõi trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam. Đây là hoạt động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh phối hợp tổ chức, hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp, khu công nghiệp; tạo điều kiện để công nhân được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Mở đầu chương trình là các tiết mục nghệ thuật mang chủ đề “Nguồn cội tự hào”, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước và giai cấp công nhân Việt Nam. Những giai điệu hào sảng, giàu cảm xúc góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của người lao động trong thời kỳ mới.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày di sản Tranh Đông Hồ trong khuôn khổ ngày hội.

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Thái Thu Xương nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng và tương lai dân tộc. Cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Kế thừa tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh và động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Đồng chí cho rằng, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, xây dựng văn hóa công nhân là một bộ phận quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Đồng thời là giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Văn hóa không chỉ nâng cao tri thức, bản lĩnh, tay nghề, tác phong và kỷ luật lao động mà còn bồi đắp nhân cách, lối sống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của mỗi người công nhân. Đồng chí khẳng định, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân cũng chính là chăm lo chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

Đồng chí Thái Thu Xương phát biểu khai mạc ngày hội.

Thời gian qua, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng các mô hình như: Không gian văn hóa công nhân; góc học tập, sinh hoạt văn hóa công nhân; khu nhà trọ công nhân văn minh, an toàn. Nhiều chương trình có sức lan tỏa như: Tháng Công nhân, Tết sum vầy, giờ thứ 9, tuần lễ văn hóa thể thao công nhân lao động…góp phần tạo thêm sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Từ thực tiễn đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành hướng dẫn tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp công đoàn, định hướng mỗi công đoàn ngành, địa phương tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp ngành, địa phương; mỗi công đoàn cơ sở tổ chức một hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Các hoạt động được triển khai đồng loạt trong tuần từ ngày 18 đến 24/11 hằng năm, góp phần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng và các đại biểu cắt băng khánh thành không gian văn hóa công nhân tại doanh nghiệp.

Để Ngày hội Văn hóa công nhân thực sự lan tỏa sâu rộng và đi vào chiều sâu, đồng chí Thái Thu Xương đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình không gian văn hóa trong doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà trọ để mọi công nhân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng.

Đoàn viên, công nhân lao động chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tổ chức công đoàn; đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, doanh nghiệp và công đoàn; tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lan tỏa tinh thần tương trợ, đoàn kết giúp đỡ nhau, xây dựng tập thể lao động vững mạnh và quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Gắn văn hóa với năng suất, chất lượng và an toàn lao động; tích cực thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” do Tổng Liên đoàn Lao động phát động, góp phần nâng cao năng suất lao động, thu nhập và sự phát triển bền vững của đơn vị, doanh nghiệp, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là góp phần vào kết quả tăng trưởng 2 con số.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo thành phố tặng quà công nhân.

Đưa không gian văn hóa đến gần hơn với người lao động

Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm nay không chỉ có các hoạt động trên sân khấu mà còn mở rộng đến nhiều không gian trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, chăm sóc sức khỏe và giao lưu của công nhân lao động.

Trước ngày hội chính thức, ngày 21/11, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được tổ chức. Đoàn viên, người lao động tham gia trải nghiệm tìm hiểu mộc bản kinh Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm; thi thiết kế thời trang trang phục dân tộc bằng vật liệu tái chế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Pearl Global Việt Nam (phường Bắc Giang); trải nghiệm sử dụng voucher trên nền tảng số. Đặc biệt, chương trình “Dấu ấn tài năng” tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Precision Technology Component Fulian (Khu công nghiệp Quang Châu) với thông điệp “Tôn vinh tài năng, đời sống tinh thần của công nhân lao động”, tạo cơ hội để người lao động thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo và những giá trị riêng ngoài công việc sản xuất.

Các đại biểu tham quan không gian văn hóa tại doanh nghiệp.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tiếp tục được triển khai tại khu vực tổ chức ngày hội. Những trò chơi dân gian, giao lưu thể thao tạo không khí vui tươi, gắn kết; các gian hàng phúc lợi, bán hàng giảm giá giúp người lao động tiếp cận những sản phẩm với mức giá ưu đãi. Hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí và hiến máu tình nguyện cũng được tổ chức, thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe, đời sống và trách nhiệm cộng đồng của đoàn viên, công nhân lao động.

Đáng chú ý, chương trình triển khai 3 nghìn voucher phúc lợi, mỗi voucher trị giá 500 nghìn đồng, cùng nhiều phần quà dành cho đoàn viên, người lao động, tạo điều kiện để công nhân tiếp cận các chính sách phúc lợi thuận tiện hơn. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo những chủ đề xuyên suốt, kết nối truyền thống văn hóa dân tộc với hình ảnh người công nhân trong thời kỳ mới.

Cán bộ công đoàn và đoàn viên công nhân tham gia trải nghiệm tìm hiểu Mộc bản kinh Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động khai trương “Không gian văn hóa công nhân” tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Pearl Global Việt Nam, hướng đến duy trì những giá trị văn hóa ngay trong môi trường sản xuất. Công ty là thành viên của Tập đoàn Pearl Global - một trong những tập đoàn lớn trong ngành may mặc của Ấn Độ với nhiều nhà máy tại nhiều quốc gia, có hơn 32 nghìn công nhân toàn cầu. Nhà máy Pearl Global Việt Nam tại Bắc Ninh hiện có gần 2 nghìn lao động thu nhập bình quân 12-13 triệu đồng/người/tháng.

Đông đảo đoàn viên, công nhân tham gia các hoạt động văn hóa tập thể trong khuôn khổ ngày hội.

Việc lựa chọn doanh nghiệp làm địa điểm khai trương mang ý nghĩa thiết thực. Bởi với đặc thù sản xuất công nghiệp, thời gian làm việc theo ca, cường độ lao động và áp lực công việc, không phải công nhân nào cũng có điều kiện tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa tại những địa điểm bên ngoài doanh nghiệp. Đây không đơn thuần là một địa điểm sinh hoạt mà hướng tới xây dựng môi trường giao tiếp, học tập, chia sẻ và kết nối giữa người lao động với tổ chức công đoàn, doanh nghiệp.

Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Pearl Global Việt Nam thi thiết kế thời trang.

Trong đó, tủ sách công đoàn là một nội dung được quan tâm, góp phần hình thành thói quen đọc sách, khuyến khích tự học, tìm hiểu kiến thức và nâng cao hiểu biết cho công nhân. Cùng với đó, các hoạt động sinh hoạt văn hóa phù hợp tạo thêm cơ hội để người lao động giao lưu, thư giãn, phát huy năng khiếu, sở trường sau giờ làm việc.

Đoàn viên, công nhân tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội.

Tại chương trình, đồng chí Hồ Quốc Dũng và các đại biểu tham quan không gian văn hóa tại doanh nghiệp; trao quà cho doanh nghiệp và 35 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại công ty.