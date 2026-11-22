Năm đầu tiên Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức

Đây là năm đầu tiên Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng khắp trong đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa tại doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự chương trình

Cùng dự có ông Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, MTTQ và các đoàn thể T.W , lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cùng đông đảo đoàn viên, công nhân lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân lao động, xây dựng văn hóa công nhân là một bộ phận quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời là giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Đối với giai cấp công nhân, văn hóa không chỉ góp phần nâng cao tri thức, bản lĩnh, tay nghề, tác phong và kỷ luật lao động mà còn bồi đắp nhân cách, lối sống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân chính là chăm lo chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tổ chức đồng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao trong các cấp công đoàn

Với mong muốn tổ chức đồng loạt các hoạt động văn hóa, thể thao trong các cấp công đoàn, tạo thêm sân chơi thiết thực cho công nhân lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu mỗi công đoàn ngành, địa phương tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp ngành, địa phương; mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động phù hợp với điều kiện của đơn vị, doanh nghiệp. Các hoạt động được tổ chức đồng loạt từ ngày 18 - 24/11 hằng năm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự lễ phát động Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp công đoàn và Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026.

Tại Ngày hội Văn hóa công nhân, đoàn viên, người lao động còn được trải nghiệm các loại hình văn hóa dân gian như hát quan họ, vẽ tranh Đông Hồ và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống.

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động TP.Bắc Ninh, mỗi đoàn viên, người lao động tham gia chương trình được tặng quà trị giá tối đa 350.000 đồng/người. Liên đoàn Lao động thành phố cũng tặng 3.000 voucher, trị giá 500.000 đồng/voucher, thông qua MiniApp Công đoàn Bắc Ninh.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh phối hợp với Sở Công Thương, Hội Nông dân và các đơn vị tham gia chương trình phúc lợi đoàn viên tổ chức 40 gian hàng, cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho người lao động và nhân dân với mức giá ưu đãi từ 30% đến 50%.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là chương trình tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ tổ chức.

Bên cạnh đó, chương trình còn vận động khoảng 1.000 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; đồng thời đẩy mạnh truyền thông về văn hóa an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp, giúp công nhân chủ động bảo vệ sức khỏe trong quá trình làm việc.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu đã đến dự và cắt băng khai trương mô hình "Không gian văn hóa công nhân" tại Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (Bắc Ninh).