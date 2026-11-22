Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Sáng 22/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Lễ phát động Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp công đoàn và khai mạc Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh cùng khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân, người lao động và nhân dân. Chương trình được phát trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, xây dựng văn hóa công nhân là một bộ phận quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đồng thời là giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Văn hóa không chỉ góp phần nâng cao tri thức, bản lĩnh, tay nghề, tác phong và kỷ luật lao động mà còn bồi đắp nhân cách, lối sống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của người công nhân.

Theo đồng chí Thái Thu Xương, một nền công nghiệp hiện đại không thể chỉ được tạo nên bởi máy móc, công nghệ và vốn đầu tư mà còn phải được xây dựng từ những con người có tri thức, kỹ năng, kỷ luật lao động, trách nhiệm nghề nghiệp và văn hóa ứng xử. Người công nhân không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Vì vậy, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân cũng chính là chăm lo chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng bên cạnh việc làm, thu nhập và điều kiện lao động, người công nhân cần được quan tâm về sức khỏe, đời sống tinh thần và môi trường văn hóa tại nơi làm việc. Sau những giờ lao động, người lao động có nhu cầu được giao lưu, học tập, rèn luyện sức khỏe, đọc sách, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao và chia sẻ với đồng nghiệp. Đây là những nhu cầu thiết thực, góp phần tạo động lực để người lao động thêm yêu nghề, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Thời gian qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động như Tháng Công nhân, Tết sum vầy, Giờ thứ 9, Giờ tan ca, Tuần lễ văn hóa thể thao công nhân lao động; xây dựng Không gian văn hóa công nhân, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Góc học tập, sinh hoạt văn hóa công nhân và các khu nhà trọ công nhân văn minh, an toàn.

Nhằm đưa các hoạt động văn hóa, thể thao trở thành phong trào rộng khắp trong các cấp công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành hướng dẫn tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân, trong đó yêu cầu mỗi công đoàn ngành, địa phương tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp ngành, địa phương; mỗi công đoàn cơ sở tổ chức một hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Các hoạt động được triển khai đồng loạt trong tuần từ ngày 18-24/11 hằng năm, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để Ngày hội Văn hóa công nhân lan tỏa sâu rộng, đi vào chiều sâu và trở thành hoạt động thường xuyên, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở, duy trì và nhân rộng mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Không gian văn hóa công nhân tại doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà trọ, tạo điều kiện để đông đảo công nhân được tham gia và thụ hưởng.

Đoàn viên, công nhân, người lao động được khám sức khỏe miễn phí tại Ngày hội, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Đối với đoàn viên, người lao động, cần chủ động chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn; tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng tập thể lao động vững mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Cùng với đó, cần gắn xây dựng văn hóa công nhân với nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn lao động; chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” do Tổng Liên đoàn phát động, góp phần nâng cao năng suất, thu nhập, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026. Đại diện công nhân lao động thành phố Bắc Ninh phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, đoàn kết.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tự hào bản sắc Việt” được dàn dựng thành 3 chương, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khắc họa hình ảnh người công nhân Việt Nam năng động, sáng tạo, giàu khát vọng cống hiến.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân, người lao động. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra trong hai ngày 21-22/11, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho đoàn viên, công nhân lao động được tổ chức.

Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị triển khai khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân lao động; vận động khoảng 1.000 người tham gia hiến máu tình nguyện. Đồng thời, 3.000 voucher, mỗi voucher trị giá 500.000 đồng được trao tặng thông qua nền tảng số MiniApp Công đoàn Bắc Ninh nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động mua sắm, sử dụng các dịch vụ thiết yếu. Ban tổ chức cũng bố trí 20 gian hàng phúc lợi, giới thiệu và cung cấp các sản phẩm, hàng hóa với giá ưu đãi phục vụ người lao động.

Các hoạt động bảo tồn, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống được lồng ghép trong chương trình. Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trình diễn dân ca Quan họ Bắc Ninh kết hợp thực hành truyền dạy, giới thiệu di sản văn hóa tranh dân gian Đông Hồ. Người lao động còn được tham gia các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, kéo co, đẩy gậy, nhảy sạp..., tạo không khí giao lưu sôi nổi, đồng thời giúp công nhân có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự khai trương mô hình “Không gian văn hóa công nhân” tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Pearl Global Việt Nam, phường Bắc Giang. Mô hình hướng tới xây dựng địa điểm sinh hoạt văn hóa ngay tại doanh nghiệp, tạo điều kiện để người lao động đọc sách, giao lưu, học tập, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn./.