Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Đoàn công tác dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày Văn hóa Quân dân năm 2026 tại liên khu dân cư xã Phong Thổ.

Cùng dự có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Các đại biểu tham quan gian hàng các sản phẩm nông sản được trưng bày và thăm không gian văn hóa các dân tộc tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Thổ ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) gắn với kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà động viên đại diện liên khu dân cư tại Ngày hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tặng bức tranh cho cấp ủy, chính quyền xã Phong Thổ

Đại diện liên khu dân cư trao tặng chiếc đàn tính tặng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà cho các hộ gia đình, cá nhân.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng biểu dương những kết quả xã Phong Thổ, đặc biệt là liên khu dân cư 7 thôn, bản đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và giữ vững an ninh biên giới. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Nhân dân xã Phong Thổ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, đổi mới tư duy, quan tâm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần xây dựng Phong Thổ ngày càng phát triển, văn minh, giàu bản sắc.