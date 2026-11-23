Cùng dự ngày hội còn có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các thành viên Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự ngày hội. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Về phía tỉnh Lai Châu có ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; ông Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Thổ cùng đông đảo Nhân dân các thôn, bản trong liên khu dân cư.

Tại Ngày hội, bà Trương Thị Hảo - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Thổ ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) gắn với kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) - mốc son bắt nguồn từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, được chính thức lựa chọn hằng năm theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chuỗi hoạt động trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết (18-24/11/2026) tại khu dân cư khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững.

Liên khu dân cư gồm 7 thôn, bản (Tây An, Tây Nguyên, Tây Sơn, Mường So, Huổi Én, Nà Củng, Vàng Bâu) có 1.608 hộ với 7.476 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống.

Trong năm qua, cán bộ và Nhân dân trong các thôn, bản liên khu dân cư đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tích cực thi đua lao động, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, tiến bộ.

Năm 2026, địa phương ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác: thu nhập bình quân đạt từ 43 đến 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,35%/năm, còn 71 hộ nghèo (4,41%) và 161 hộ cận nghèo (10%).

Liên khu dân cư có 1.540/1.608 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (96,18%); thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu; duy trì 25 đội văn nghệ quần chúng, 1 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc cùng các lễ hội truyền thống (Lễ hội Nàng Han, Lễ hội Kin Lẩu khẩu mẩu).

7/7 thôn, bản có tổ tự quản an ninh trật tự, trong đó 5 thôn, bản (Nà Củng, Huổi Én, Mường So, Vàng Bâu, Tây Sơn) có tổ tự quản đường biên, mốc giới phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, vận động người dân cài đặt, sử dụng định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và 100% đảng viên sử dụng sổ tay điện tử.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng biểu dương những kết quả xã Phong Thổ, đặc biệt là liên khu dân cư 7 thôn, bản đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và giữ vững an ninh biên giới.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Nhân dân xã Phong Thổ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, đổi mới tư duy sản xuất, tăng cường liên kết, xây dựng sản phẩm đặc trưng, quyết tâm giảm nghèo bền vững. Chú trọng bảo vệ rừng, nguồn nước, chủ động phòng, chống thiên tai; khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa.

Cùng với đó, quan tâm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần xây dựng Phong Thổ ngày càng phát triển, văn minh, giàu bản sắc.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Tây Bắc và vùng bà con Nhân dân các dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, đồng hành để bà con Nhân dân các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, tin tưởng phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phong Thổ sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn; Liên khu dân cư sẽ ngày càng ấm no, văn minh, vòng xòe đoàn kết mãi nối dài, cùng Lai Châu và cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao quà tặng 7 thôn, bản cùng 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân, người có uy tín trên địa bàn liên khu dân cư.

Các đại biểu tham quan không gian văn hóa và cùng Nhân dân giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian trong không khí đoàn kết, phấn khởi. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Dịp này, liên khu dân cư trao quà lưu niệm tới Phó Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung trao quà của tỉnh cho 7 thôn, bản và 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.