Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu bấm nút ra mắt C-Lex - nền tảng AI pháp lý Make in Việt Nam dành cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương; lãnh đạo Tập đoàn Công nghệ CMC.

Ứng dụng AI hỗ trợ tra cứu, rà soát văn bản pháp luật

Được phát triển với thông điệp "Tinh thông pháp luật, kiến tạo văn minh", C-Lex là một trong hai nền tảng AI hỗ trợ công vụ đạt tiêu chuẩn đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nền tảng hướng tới hỗ trợ tra cứu, rà soát văn bản pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc và phục vụ hoạt động công vụ.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, ứng dụng AI vào lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác, minh bạch và trách nhiệm cao như pháp luật và công vụ, yêu cầu cốt lõi là độ tin cậy và tính chuẩn xác.

Với quan điểm một xã hội am hiểu pháp luật là nền tảng của xã hội văn minh, CMC phát triển C-Lex nhằm giúp cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân tiếp cận thuận lợi và hiểu đúng các quy định pháp luật.

Lễ ra mắt C-Lex - nền tảng AI pháp lý Make in Việt Nam dành cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Nền tảng cũng cụ thể hóa cam kết của CMC trong triển khai các nhiệm vụ quốc gia về chuyển đổi số và AI do Chính phủ giao, hướng tới xây dựng nền tảng tri thức AI Việt Nam mở, an toàn, phục vụ công tác điều hành của Chính phủ, hoạt động của doanh nghiệp và nhu cầu của người dân.

Bảo đảm AI pháp lý chính xác, an toàn, thiết thực trong công vụ

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính ghi nhận nỗ lực của CMC trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển C-Lex phục vụ công tác pháp luật.

Theo Thứ trưởng, tra cứu quy định, đối chiếu, rà soát văn bản và chuẩn bị hồ sơ là những công việc cán bộ, công chức thực hiện hằng ngày. C-Lex cần hỗ trợ xử lý những công việc này nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất.

C-Lex được lựa chọn theo phương thức mới trong triển khai các nền tảng AI hỗ trợ công vụ. Theo đó, Nhà nước không trực tiếp đầu tư xây dựng nền tảng hay chỉ định doanh nghiệp phát triển, mà Bộ Khoa học và Công nghệ công bố bộ tiêu chí đánh giá, đồng thời thành lập hội đồng đánh giá với sự tham gia của đại diện 14 bộ, ngành và các chuyên gia độc lập. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp đăng ký tham gia đánh giá; những sản phẩm đáp ứng yêu cầu sẽ được lựa chọn đưa vào sử dụng. Cách làm này góp phần huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tiết kiệm ngân sách nhà nước và hạn chế tình trạng đầu tư trùng lặp.

Để nền tảng C-Lex phát huy hiệu quả trong hoạt động công vụ, Thứ trưởng Trần Trung Tính đề nghị Tập đoàn công nghệ CMC cần chú trọng các yêu cầu trọng tâm.

Trước hết, bảo đảm độ chính xác của thông tin. Dữ liệu pháp luật phải được cập nhật kịp thời; câu trả lời cần nêu rõ căn cứ và hiệu lực của văn bản để người dùng kiểm chứng. Khi chưa đủ cơ sở trả lời, hệ thống phải thông báo rõ. Doanh nghiệp cần duy trì đánh giá độc lập, tiếp nhận phản hồi và kịp thời khắc phục những sai sót được phát hiện.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nghe giới thiệu về sản phẩm của CMC - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Cần nâng cao hiệu quả sử dụng thông qua việc phối hợp với các cơ quan để xác định những công việc cần hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ sử dụng và theo dõi kết quả triển khai. Việc đánh giá cần làm rõ thời gian xử lý công việc được rút ngắn, chất lượng hồ sơ được cải thiện và mức độ sử dụng thường xuyên của cán bộ. Sản phẩm phải dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện làm việc ở cơ sở.

Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Việc khai thác dữ liệu phải đúng phạm vi, đúng thẩm quyền, có kiểm soát truy cập và các biện pháp bảo vệ dữ liệu. AI chỉ là công cụ hỗ trợ; cán bộ, công chức phải kiểm tra kết quả trước khi sử dụng và chịu trách nhiệm đối với nội dung tham mưu, quyết định của mình.

Về lâu dài, CMC cần tiếp tục đầu tư cho đội ngũ nghiên cứu, hợp tác với các viện, trường và chuyên gia pháp luật để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu công vụ.

Theo Thứ trưởng Trần Trung Tính, các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan sử dụng để thường xuyên theo dõi quá trình triển khai, hoàn thiện, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc theo thẩm quyền.

Gia Huy