Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khánh thành đường cất cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, Gia Lai

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Hai sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng hàng không, mở rộng kết nối quốc tế, tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Tham dự sự kiện có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các hãng hàng không, tập đoàn, nhà đầu tư…

Các đại biểu dự Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Gia Lai phát huy lợi thế Cảng hàng không Phù Cát, tạo động lực tăng trưởng mới

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, trong không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai hội tụ những lợi thế đặc sắc của đại ngàn Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có điều kiện phát triển kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, logistics, thương mại và du lịch.

Cùng với hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và mạng lưới giao thông liên vùng, việc hoàn thiện hạ tầng Cảng hàng không Phù Cát góp phần tăng cường khả năng kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, mở rộng các hành lang kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025. Sau hơn một năm triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm, công trình đã hoàn thành theo kế hoạch. Công trình không chỉ mở rộng năng lực hạ tầng hàng không, mà còn tạo thêm điều kiện để Gia Lai kết nối nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực khai thác cảng hàng không, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với lễ khánh thành, tỉnh Gia Lai tổ chức đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đến Cảng hàng không Phù Cát do Bamboo Airways thực hiện, với 166 hành khách. Chuyến bay được đón tiếp bằng nghi thức chào mừng trang trọng, thể hiện sự thân thiện, hiếu khách và những nét văn hóa đặc sắc của Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, theo quan điểm đầu tư của địa phương, hoàn thành công trình mới chỉ là bước khởi đầu; quan trọng hơn là khai thác hiệu quả công trình, biến lợi thế hạ tầng thành lợi thế cạnh tranh và biến cơ hội kết nối thành kết quả phát triển kinh tế cụ thể.

Tỉnh xác định Cảng hàng không Phù Cát không chỉ là đầu mối vận chuyển hành khách mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Gia Lai tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Khai thác tối đa hiệu quả hạ tầng hàng không, thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và khơi thông các nguồn lực tăng trưởng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, hình thành các hành lang kinh tế mới; đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Khai thác hiệu quả lợi thế kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ

Phát biểu tại lễ khánh thành, thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã triển khai dự án trọng điểm về đích đúng hạn, đưa vào khai thác, sử dụng kịp thời, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, Cảng hàng không Phù Cát giữ vị trí quan trọng trong kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mở rộng không gian phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Gia Lai.

Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát vào khai thác là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong phát triển kết cấu hạ tầng nói chung, hạ tầng hàng không nói riêng, tạo động lực mới cho tăng trưởng, phát triển của đất nước. Đây cũng là sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là giao thông hàng không kết nối liên vùng và hướng ra quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Cảng hàng không Phù Cát giữ vị trí quan trọng trong kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đây không chỉ là bước tiến về năng lực hạ tầng và bảo đảm an toàn khai thác bay, mà còn mở rộng cánh cửa giao thương, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, tăng cường liên kết vùng và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, việc đón chuyến bay charter ngay trong dịp khánh thành này là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, biến tiềm năng thành hiện thực, đưa Gia Lai kết nối sâu rộng ra thị trường quốc tế.

Sớm đưa Cảng hàng không Phù Cát trở thành sân bay quốc tế

Để phát huy tối đa hiệu quả công trình, tạo bước đột phá chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút du khách, thu hút đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai khẩn trương rà soát, cụ thể hóa các quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và mới đây là quy hoạch tỉnh Gia Lai đã được phê duyệt, trên cơ sở bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển khu vực cảng hàng không và phụ cận gắn với vai trò kiến tạo không gian đô thị và dịch vụ sân bay.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Mục tiêu lớn nhất là khai thác hiệu quả lợi thế kết nối giữa Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, giữa "đại ngàn" với "biển xanh", từng bước hình thành hành lang kinh tế và không gian phát triển mới; gắn với phát huy vai trò các công trình, dự án quan trọng như đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, cảng biển Quy Nhơn và tới đây là cảng biển quốc tế Phù Mỹ, cũng như các dự án du lịch, năng lượng đang triển khai.

Tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tập trung tiếp nhận, quản lý, bảo đảm Cảng hàng không Phù Cát vận hành khai thác an toàn, đồng bộ, hiện đại và phát huy hiệu quả; tiếp tục ưu tiên nguồn lực, cơ chế để hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kết nối Cảng hàng không với hệ thống đường bộ cao tốc, cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và các điểm du lịch để cùng phát triển.

Lễ đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đến Cảng hàng không Phù Cát - Video: chinhphu.vn/Gia Huy

Phát huy lợi thế đặc trưng của hàng không và khả năng đáp ứng các dòng máy bay hiện đại để tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng quan trọng của địa phương, đặc biệt là du lịch, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần chủ động làm việc với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác quốc tế để tăng chuyến đến và đi từ Phù Cát, duy trì, mở rộng các đường bay nội địa, sớm tiếp nhận các chuyến bay quốc tế để quảng bá, khai thác các sản phẩm du lịch đặc sắc, trước mắt là cụ thể hóa các mục tiêu Năm Du lịch quốc gia 2026.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bản đồ phát triển chung, Cảng hàng không Phù Cát cùng với Cảng hàng không Pleiku còn là nền tảng hạ tầng quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả lợi thế không gian, quỹ đất, tài nguyên giàu tiềm năng của Tây Nguyên và Gia Lai; hình thành các mô hình phát triển mới liên quan đến phát triển nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến, vận tải, logistics, thương mại và dịch vụ.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa sân bay để hướng tới mục tiêu phát triển cao hơn cho giai đoạn 2030, sớm đưa sân bay Phù Cát trở thành sân bay quốc tế.

Chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đến Cảng hàng không Phù Cát được đón bằng nghi thức chào mừng trang trọng, thể hiện sự thân thiện, hiếu khách và những nét văn hóa đặc sắc của Gia Lai - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

*Trong chương trình công tác tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, động viên và tặng quà người dân tại khu tái định cư Núi Cấm (thôn Thắng Hùng, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai). Dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng thiên tai sạt lở tại Núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến) giai đoạn 1 có diện tích 3,2 ha, tổng kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng; đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2025.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm, động viên và tặng quà người dân tại khu tái định cư Núi Cấm - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng thăm hỏi đời sống, điều kiện sinh hoạt của các hộ dân - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Tại đây, Phó Thủ tướng thăm hỏi đời sống, điều kiện sinh hoạt của các hộ dân, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân tại nơi ở mới; thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách đã và đang xây dựng nhà tại khu tái định cư.

Phó Thủ tướng thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách đã và đang xây dựng nhà tại khu tái định cư - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy