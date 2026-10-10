Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ khai mạc Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi.

Chuyển đổi xanh phải gắn với mục tiêu phát triển

Sáng 10/10, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) diễn ra Lễ khai mạc Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Sự kiện do Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức trong hai ngày 10-11/10, quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế.

Đối thoại năm 2026 được tổ chức theo mô hình thử nghiệm đầu tiên (Zero Version), nhằm đánh giá nội dung, cách thức đối thoại và công tác tổ chức, làm cơ sở cho các kỳ đối thoại thường niên từ năm 2027.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với tất cả quốc gia. Thực tế cho thấy, biến đổi khí hậu diễn biến nhanh và mạnh hơn dự báo, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, trong khi các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai gây thiệt hại ngày càng lớn.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, 11 năm qua là khoảng thời gian nóng nhất từng được ghi nhận. Năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn khoảng 1,43°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Cùng với những thách thức khí hậu, quá trình chuyển đổi của nền kinh tế thế giới cũng diễn ra mạnh mẽ. Năm 2026, đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực năng lượng dự kiến đạt khoảng 3,4 nghìn tỷ USD, trong đó khoảng 2,2 nghìn tỷ USD dành cho năng lượng sạch, lưới điện, lưu trữ, hiệu quả năng lượng, điện hóa và các công nghệ phát thải thấp.

Những chuyển động này cho thấy nguồn lực phát triển đang ngày càng tập trung vào chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ và nâng cao khả năng chống chịu trước các tác động của biến đổi khí hậu.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng hai con số, đồng thời thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Vì vậy, vấn đề đặt ra không phải là lựa chọn giữa tăng trưởng và hành động khí hậu, mà là làm thế nào để quá trình chuyển đổi tạo ra những động lực mới cho phát triển.

Từ thực tiễn của Việt Nam, Phó Thủ tướng lưu ý, hành động khí hậu cần gắn với mục tiêu phát triển; giảm phát thải khí nhà kính phải song hành với yêu cầu tăng trưởng, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và ổn định kinh tế - xã hội.

Quá trình chuyển đổi cũng cần bảo đảm công bằng, phù hợp với điều kiện của từng quốc gia. Tham vọng phải đi đôi với khả năng thực hiện, trong đó cần kết nối hiệu quả nguồn lực công, tài chính ưu đãi, ngân hàng phát triển đa phương, các quỹ khí hậu và nguồn vốn tư nhân.

Đặc biệt, con người phải được đặt ở vị trí trung tâm. Thành công của chuyển đổi không chỉ được đánh giá qua lượng phát thải giảm hay nguồn vốn huy động, mà còn thể hiện ở khả năng bảo vệ người dân trước thiên tai, tạo cơ hội tiếp cận kỹ năng và việc làm mới, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và bảo đảm các nhóm dễ bị tổn thương được tham gia, hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định vai trò các chuyên gia, nhà khoa học là cầu nối quan trọng trong quá trình chuyển giao tri thức và đưa các giải pháp vào thực tiễn.

Đưa đối thoại thành hợp tác và hành động thực chất

Hơn 100 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế tham dự.

Từ những yêu cầu đặt ra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kỳ vọng Đối thoại Quy Nhơn sẽ tạo dựng giá trị riêng, trở thành không gian trao đổi chuyên sâu, định hướng quá trình chuyển đổi và tìm kiếm những giải pháp phù hợp, hiệu quả, thay vì chỉ dừng lại ở việc nhắc lại các cam kết, thành tựu đã đạt được.

Theo đó, diễn đàn cần được xây dựng trên nền tảng khoa học và bằng chứng, kết nối tri thức quốc tế với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam và khu vực. Các nhà khoa học, đặc biệt là nhà khoa học trẻ, cần có điều kiện tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách.

Một trong những mục tiêu quan trọng được Phó Thủ tướng đặt ra là đưa đối thoại trở thành cầu nối cho hợp tác và hành động. Giá trị của diễn đàn không chỉ nằm ở các cuộc trao đổi, mà còn ở những mối liên kết được duy trì sau mỗi kỳ đối thoại. Cụ thể, các chương trình nghiên cứu được hình thành, những ý tưởng chính sách tiếp tục phát triển và các sáng kiến hợp tác được triển khai trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng mong muốn Đối thoại Quy Nhơn từng bước hình thành mạng lưới hợp tác lâu dài giữa các nhà khoa học, cơ quan hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, định chế tài chính và doanh nghiệp; hướng tới trở thành một sự kiện quốc tế quan trọng về khí hậu và chuyển đổi.