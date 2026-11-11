Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị EU cùng thúc đẩy 6 định hướng hợp tác trọng tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và ông Erik Kurzweil, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Sáng 11/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Đoàn Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương do ông Erik Kurzweil, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), làm Trưởng đoàn.

Tham dự cuộc tiếp có ông Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam cùng các Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường.

Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU

Hoan nghênh các Đại sứ EU đến thăm Việt Nam nhân dịp tham dự Hội thảo khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ASIAPAC), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ giúp các Đại sứ hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người, định hướng phát triển và chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy tin cậy chính trị Việt Nam - EU ngày càng được củng cố - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với EU; hoan nghênh vai trò tiên phong của EU trong thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời ủng hộ EU tích cực triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhất là trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, kết nối chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh và năng lượng sạch, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Đánh giá quan hệ hai bên, Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy tin cậy chính trị Việt Nam - EU ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Đặc biệt, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu tháng 1/2026; thống nhất những định hướng hợp tác cụ thể trong chuyến thăm EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 vừa qua.

Việt Nam hiện là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU và là quốc gia ASEAN duy nhất có đầy đủ 8 trụ cột hợp tác với EU.

Trong lĩnh vực kinh tế, sau 6 năm triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết liệt triển khai các chủ trương, chính sách lớn nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Trong tiến trình đó, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những yếu tố then chốt để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành và nguồn lực thiết thực từ EU và các nước thành viên.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU không chỉ là khuôn khổ hợp tác song phương mà còn là cơ sở để hai bên đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị EU cùng thúc đẩy 6 định hướng hợp tác trọng tâm - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

EU đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết việc lựa chọn Việt Nam tổ chức Hội thảo ASIAPAC thể hiện tầm quan trọng ngày càng lớn của quan hệ hợp tác hai bên và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU đánh giá việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026 và chuyến thăm EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua đã tạo động lực mới, khẳng định cam kết chính trị của hai bên trong mở rộng hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nguyên liệu thô thiết yếu, chuyển đổi xanh, công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh và quốc phòng.

Khẳng định EVFTA là nền tảng cốt lõi trong quan hệ kinh tế Việt Nam - EU, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong thực thi đầy đủ Hiệp định và thúc đẩy tiến triển về bảo hộ đầu tư.

Ông Erik Kurzweil đánh giá Việt Nam là đối tác chủ chốt của EU trong ASEAN, có vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

EU mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hàng không, cảng biển, logistics, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản chiến lược, y tế, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao. Các doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng đóng góp công nghệ, chuyên môn tiên tiến, hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái công nghệ và công nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển vào năm 2045 và trung hòa khí hậu vào năm 2050.

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Erik Kurzweil, Trưởng Đoàn Đại sứ EU tại châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chiếm khoảng 60% GDP toàn cầu, giữ vai trò mắt xích quan trọng trong thương mại và chuỗi cung ứng quốc tế. Vì vậy, tăng cường gắn kết với khu vực là yêu cầu chiến lược của EU.

Trên cơ sở Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương năm 2021, được củng cố qua đợt rà soát tháng 10/2025, EU xác định các ưu tiên hợp tác gồm bảo đảm an ninh hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác về nguyên liệu thô chiến lược, năng lượng và công nghệ; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kết nối.

EU cũng khẳng định coi trọng chủ nghĩa đa phương, bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các thể chế như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ông Erik Kurzweil đánh giá Việt Nam là đối tác chủ chốt của EU trong ASEAN, có vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực, đồng thời chia sẻ nhiều quan tâm chung về ổn định khu vực, luật pháp quốc tế và hợp tác đa phương hiệu quả.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU, tăng cường kết nối giữa châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Sáu định hướng thúc đẩy hợp tác thời gian tới

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU, tăng cường kết nối giữa châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị hai bên phối hợp triển khai sáu định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam – EU lên Đối tác chiến lược toàn diện, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình, dự án hợp tác thiết thực. Hai bên đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và ASEAN – EU, hướng tới nâng cấp quan hệ ASEAN – EU lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – EU.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa quan hệ Việt Nam - EU trở thành mắt xích quan trọng trong kết nối kinh tế liên khu vực; triển khai hiệu quả EVFTA, tiếp tục mở cửa thị trường cho nhau, duy trì vị thế đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Thứ ba, làm sâu sắc hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, một trong những trụ cột quan trọng của khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Phó Thủ tướng đề nghị thúc đẩy hợp tác từ nghiên cứu chung đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ vũ trụ và công nghệ xanh…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu dự cuộc tiếp - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Thứ tư, tăng cường hợp tác phát triển bền vững, xây dựng và triển khai các dự án chiến lược về chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, hydrogen, điện gió, điện mặt trời; phát triển hạ tầng năng lượng, giao thông bền vững và các dự án kết nối khu vực như Lưới điện ASEAN, kết hợp nguồn lực EU với các chiến lược, dự án của các nước thành viên.

Thứ năm, thúc đẩy hợp tác công nghệ sinh học và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Thứ sáu, củng cố, mở rộng hợp tác an ninh - quốc phòng và các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng EU và các đối tác chung tay giải quyết những thách thức của thời đại, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương và đa phương, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển của các bên.