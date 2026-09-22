Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). (Ảnh: chinhphu.vn)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng đánh giá cao các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ và đề xuất phương án tháo gỡ những vướng mắc trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là các vấn đề về phân cấp thẩm quyền thu hồi đất, quy định công chứng, chính sách bồi thường và xác định giá đất…; nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu theo hướng chỉ đưa vào Luật những quy định mang tính khung, nguyên tắc, qua đó hạn chế việc phải thường xuyên sửa đổi khi thực tiễn phát sinh những vấn đề mới.

Đối với những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, trong đó, cần đánh giá lại chính sách bồi thường, bảo đảm không tạo kẽ hở dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tiêu cực.

Đối với cơ chế tính giá đất và bảng giá đất, cần nghiên cứu, thiết kế phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương; nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang; trên cơ sở đó giao Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm các chính sách được triển khai phù hợp thực tiễn…

* Chiều 21/9, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Diễn đàn Logistics vùng lần VII 2026 với chủ đề: “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng Đồng bằng sông Hồng”.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Logistics không còn chỉ là một ngành dịch vụ hỗ trợ, mà cần được nhìn nhận như một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, là yếu tố trực tiếp quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng đã đề nghị cần tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để phát triển logistics tại khu vực này.