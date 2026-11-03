Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Chuyển giao công nghệ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về xử lý vướng mắc trong áp dụng quy định của Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến; đại diện các bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Công Thương…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, thời gian qua, một số hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương đã có văn bản phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển giao công nghệ.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận, giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp khẩn trương nghiên cứu, đánh giá tác động, báo cáo cấp có thẩm quyền về khả năng áp dụng Nghị định đối với sản phẩm xuất khẩu. Cuộc họp hôm nay nhằm tiếp tục làm rõ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, cấm chuyển giao là đúng quy định pháp luật

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đã báo cáo về cơ sở và sự cần thiết đưa các công nghệ vào Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao. Theo ý kiến của Bộ Xây dựng (cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành), việc đưa công nghệ sản xuất, lắp ráp phương tiện có tiêu chuẩn khí thải thấp vào hai danh mục này là có cơ sở pháp lý và thực tiễn.

Tại cuộc họp liên ngành ngày 18/9/2026, đại diện các bộ đã thống nhất việc đưa các công nghệ nêu trên vào Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao là đúng quy định pháp luật và phù hợp với quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Loại bỏ công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và động cơ tương ứng khỏi Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao; không áp dụng quy định hạn chế, cấm chuyển giao đối với công nghệ được tiếp nhận để sản xuất phương tiện, động cơ phục vụ xuất khẩu, không tiêu thụ tại Việt Nam; hướng dẫn việc gia hạn, sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ đã ký trước ngày 1/4/2026, trong đó có trường hợp bổ sung kiểu mẫu sản phẩm.

Đại diện các bộ, ngành phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Bộ KH&CN đã tích cực, chủ động xử lý kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền, đúng quy định, đồng thời có văn bản báo cáo Chính phủ. Đến nay, cơ bản kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp đều được tháo gỡ, làm rõ. Hiện chỉ còn kiến nghị về việc cho phép doanh nghiệp tiếp tục nhận chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao để đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư sau ngày 1/4/2026 nhằm sản xuất xe mô tô, xe gắn máy tiêu chuẩn Euro 2, Euro 3 và ô tô tiêu chuẩn Euro 4 trở xuống phục vụ xuất khẩu.

Tháo gỡ vướng mắc trên tinh thần tuân thủ pháp luật và phù hợp thực tiễn

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ và ý kiến của đại diện các bộ, cơ quan, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Nghị định số 101/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển giao công nghệ vừa có các chính sách khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, vừa quy định các biện pháp quản lý nhà nước thông qua danh mục công nghệ khuyến khích, hạn chế và cấm chuyển giao.

Việc quy định các danh mục này phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng về thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao, công nghệ chiến lược, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả tài nguyên; đồng thời ngăn chặn việc nhập khẩu, đưa vào sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn tài nguyên, hiệu quả thấp.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị phát sinh của hiệp hội, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị định số 101/2026/NĐ-CP - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng thống nhất với báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ và ý kiến của các bộ, cơ quan về việc chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Để bảo đảm quyền lợi và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm 3 vấn đề:

Thứ nhất, đối với các công nghệ, hợp đồng chuyển giao đã được ký kết trước ngày 1/4/2026 (thời điểm Nghị định có hiệu lực), doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện.

Thứ hai, đối với các dây chuyền, nhà máy đang sử dụng công nghệ thuộc danh mục hạn chế hoặc cấm chuyển giao, doanh nghiệp được tiếp tục sản xuất trên dây chuyền, công nghệ đã có.

Thứ ba, doanh nghiệp được phép tạo ra sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ hiện có.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị phát sinh của hiệp hội, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị định số 101/2026/NĐ-CP. Việc trả lời kiến nghị phải rõ ràng, bảo đảm thực thi thống nhất, xử lý dứt điểm vướng mắc, khó khăn của các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức trên tinh thần tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế, cam kết của Việt Nam và phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.