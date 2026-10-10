Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ICISE phát triển bền vững

Sáng 10-10, trong khuôn khổ "Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi" năm 2026, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) về tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hoạt động của trung tâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: T.L

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Trọng Yên - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Anh Tiến - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành và địa phương báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý những đề xuất, kiến nghị của GS. Trần Thanh Vân và ICISE.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ đã chủ trì đoàn công tác liên ngành làm việc trực tiếp tại ICISE ngày 3-9-2026, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan.

Bộ đang đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện báo cáo, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để trình Thủ tướng xem xét, chỉ đạo trong tháng 10-2026.

Về mô hình quản lý đặc thù và cơ chế tài chính cho ICISE, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai rà soát, hoàn thiện đề xuất để làm cơ sở tổng hợp, lấy ý kiến các bộ, ngành và báo cáo cấp có thẩm quyền. Bộ sẽ làm việc với UBND tỉnh và ICISE để thống nhất phương án tham mưu trong thời gian đến.

Đối với kinh phí hoạt động năm 2027, trên cơ sở đề xuất 12 tỷ đồng của tỉnh Gia Lai, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Bộ Tài chính bố trí 9,6 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, bằng mức hỗ trợ năm 2026.

Tại địa phương, HĐND tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND ngày 16-7-2026 quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ có yếu tố hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho việc hỗ trợ ICISE. Đối với đề xuất hỗ trợ 4 nhóm nghiên cứu Vật lý, mỗi nhóm 100.000 USD/năm, Sở Khoa học và Công nghệ đang xử lý hồ sơ.

Về kế hoạch hỗ trợ các hội thảo khoa học và trường khoa học quốc tế giai đoạn 2027-2030, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành và địa phương.

Qua rà soát quy định hiện hành, Bộ xác định có thể hỗ trợ các hoạt động của ICISE theo từng chương trình, nhiệm vụ cụ thể nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chí và thực hiện đăng ký kinh phí theo quy định. Đối với phương án hỗ trợ dài hạn theo đề xuất tổng thể, Bộ tiếp tục hoàn thiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Liên quan đề xuất xây dựng Trung tâm Thí nghiệm dùng chung trong lĩnh vực Vật lý, UBND tỉnh Gia Lai đang xem xét bố trí quỹ đất, địa điểm khoảng 1,3 ha, đồng thời phối hợp với ICISE hoàn thiện đề án.

Các nội dung cần làm rõ, gồm: danh mục thiết bị, phương án đầu tư, nguồn vốn, cơ chế quản lý, vận hành và khai thác. Dự kiến 4 nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE), gồm: Vật lý neutrino, Vật lý lượng tử, Vật lý thiên văn và Vật lý sinh học sẽ phối hợp khai thác, sử dụng cơ sở này.

Đối với Trung tâm Khám phá khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, đồng thời lấy ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo để đánh giá mô hình, xây dựng phương án phát triển và nhân rộng tại các địa phương trong tháng 10-2026.

Các nội dung khác cũng được triển khai, trong đó có tổ chức thí điểm "Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi" (ngày 10 và 11-10), tiến tới xây dựng đề án tổ chức giai đoạn 2027-2030.

Về thủ tục thị thực cho chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã có văn bản hướng dẫn ICISE ngày 28-9-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) dự buổi làm việc cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (hàng đầu, bìa trái). Ảnh: T.L

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của vợ chồng GS. Trần Thanh Vân và các nhà khoa học trong việc kết nối khoa học Việt Nam với thế giới, đưa các nhà khoa học hàng đầu quốc tế đến Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của khoa học Việt Nam.

Đặc biệt, từ ngày thành lập đến nay, Hội Gặp gỡ Việt Nam và ICISE đã tạo dựng uy tín, trở thành điểm kết nối quan trọng của cộng đồng khoa học quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát cơ sở pháp lý, kiện toàn tổ chức và xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với quy mô, năng lực hiện nay của ICISE.

Mục tiêu là hình thành một pháp nhân nghiên cứu khoa học có đầy đủ cơ sở pháp lý, hoạt động đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà nước hỗ trợ kinh phí, phát triển các nhóm nghiên cứu và thu hút nhân lực khoa học chất lượng cao.

Đối với hoạt động nghiên cứu, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Trung tâm ICISE hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ 4 nhóm nghiên cứu, phấn đấu đầu năm 2027 các nhóm được tiếp cận nguồn kinh phí từ chương trình nghiên cứu cơ bản của Bộ.

Bộ cần cử tổ công tác trực tiếp phối hợp với Trung tâm để hướng dẫn xây dựng hồ sơ, hoàn thiện thủ tục và triển khai cơ chế hỗ trợ theo quy định, bảo đảm nguồn lực được đưa đến các nhóm nghiên cứu có năng lực, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ.

Về đề xuất xây dựng phòng thí nghiệm, Phó Thủ tướng thống nhất định hướng phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn để nghiên cứu địa điểm, xây dựng dự án và trình cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Phòng thí nghiệm sẽ phục vụ dùng chung, tạo điều kiện để các nhóm nghiên cứu của ICISE triển khai hoạt động chuyên môn, đồng thời tận dụng cơ sở vật chất và năng lực quản lý, vận hành của nhà trường.

GS. Trần Thanh Vân đề xuất Chính phủ, bộ, ngành và tỉnh Gia Lai hỗ trợ ICISE tháo gỡ một số khó khăn đang gặp phải. Ảnh: T.L

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục để hỗ trợ các nhà khoa học phát huy năng lực nghiên cứu.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục hỗ trợ ICISE và phối hợp xây dựng đề án phát triển Khu đô thị khoa học, hướng tới hình thành mô hình phát triển khoa học và công nghệ có sức lan tỏa.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu tổ chức "Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi" thành sự kiện thường niên, từng bước mở rộng quy mô, tăng cường kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Qua đó, phát huy vai trò của ICISE trong thu hút tri thức, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực khoa học, công nghệ mới, trong đó có công nghệ lượng tử.